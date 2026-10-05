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        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        B.S. (37) idaresindeki kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Tayfun Arlı (20) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmayla birlikte kamyonet, motosikleti yaklaşık 50 metre sürükledi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arlı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza yerinden kaçan sürücü B.S, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Öte yandan çarpışmanın ardından kamyonetin motosikleti sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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