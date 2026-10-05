Antalya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.S. (37) idaresindeki kamyonet, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Tayfun Arlı (20) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çarpışmayla birlikte kamyonet, motosikleti yaklaşık 50 metre sürükledi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arlı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücü B.S, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Öte yandan çarpışmanın ardından kamyonetin motosikleti sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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