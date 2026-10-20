Elmalı Devlet Hastanesinde kapalı ameliyat yöntemiyle böbrek taşı tedavisi uygulandı

Elmalı Devlet Hastanesinde, üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Salih Kına, tarafından Fleksibl Üreterorenoskopi (Fleksibl URS) ameliyatı gerçekleştirildi.

Daha önce üreter ve mesane taşlarına yönelik kapalı ameliyatların yapıldığı hastanede, yeni uygulamayla böbrek taşlarının tedavisinde de hizmet kapasitesi genişletildi. Fleksibl URS yönteminde, idrar yollarından ilerletilen ince ve esnek bir cihazla böbreğe ulaşılarak taşlar lazer yardımıyla parçalandı.

Uygun hastalarda vücutta herhangi bir kesi yapılmadan gerçekleştirilen yöntem, böbrek taşlarının tedavisinde modern bir seçenek sunuluyor. Operasyonu gerçekleştiren üroloji uzmanı Dr. Hüseyin Salih Kına, hastanede ilk kez uygulanan yöntemle böbrek taşı tedavisinde önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

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Kına, bu tedavi yönteminin hem hasta adına hem de tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Hastanemiz bünyesinde ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu yöntemle vatandaşlarımız, modern tanı ve tedavi hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşmış oluyorlar. Yeni yöntem sayesinde ileri merkezlere sevk ihtiyacını mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyoruz." dedi.

Elmalı Devlet Hastanesi yönetimi de ilk kez gerçekleştirilen Fleksibl URS operasyonunun Elmalı ve çevre ilçelerdeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine katkı sağlaması beklediklerini bildirdi.