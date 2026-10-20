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        Antalya'da uyuşturucuyla mücadelede 1 haftada 30 operasyon düzenlendi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen 30 ayrı operasyonda 30 bin 524 adet ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar ve 52.778 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4) ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadelede 1 haftada 30 operasyon düzenlendi

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen 30 ayrı operasyonda 30 bin 524 adet ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar ve 52.778 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4) ele geçirildi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde son 1 haftada yapılan 30 ayrı operasyonda 30 bin 524 adet Ecstasy, 9 kilo 922 gram esrar, 296 gram metamfetamin, 298 gram kokain, 166 parça halinde, 52.778 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (A4), 57 adet sentetik ecza, 36 kök kenevir bitkisi, 1 gram eroin, 10 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

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