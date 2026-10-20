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        Antalya'da otomotiv bayisine silahlı saldırıda örgüt iddiası: 13 şüpheliye ceza talebi Ormanlık alana kaçtı, 15 gün sonra kiralık evde yakalandı

        Antalya'da otomotiv bayisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iddianamede, 8'i tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest, 2'si firari 13 şüphelinin "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi. Şüphelilerden 11'i hakkında ayrıca silahlı suç örgütüne üye olma suçundan ceza talep edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Antalya'da otomotiv bayisine silahlı saldırıda örgüt iddiası: 13 şüpheliye ceza talebi Ormanlık alana kaçtı, 15 gün sonra kiralık evde yakalandı

        Antalya'da otomotiv bayisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin iddianamede, 8'i tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest, 2'si firari 13 şüphelinin "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi. Şüphelilerden 11'i hakkında ayrıca silahlı suç örgütüne üye olma suçundan ceza talep edildi.

        Olay, 7 Haziran'da saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi. İş yerinin karşısındaki üst geçit altına gelen ve yüzünü gizleyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra tabancayla 2 el ateş açıp yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ve çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        37 sayfalık iddianame hazırlandı

        Olay Yeri İnceleme ekipleri de iş yerinde ve boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin olay sırasında cep telefonuyla çektiği görüntüler de ortaya çıktı. Olay sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 37 sayfalık iddianamede, şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve soruşturma kapsamında elde edilen delillere yer verildi.

        Saldırıdan 15 gün sonra evde yakalandı

        İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.K.'nın kaçış güzergâhında üzerindeki kıyafeti çıkardığı ve taksiyle Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği belirtildi. Savcılık, M.A.'nın R.E.'nin talimatıyla E.K.'nın saklanması ve konaklaması için kendi adına ev kiraladığını, ayrıca cep telefonu temin ettiğini öne sürdü. E.K.'nın, saldırıdan 15 gün sonra, saklandığı evde polisin yaptığı aramada yakalandığı aktarıldı. İddianamede, E.K.'nın yakalandığı evde bulunduğu tespit edilen S.G. ile hakkında ayrı soruşturma yürütülen çocuk M.C.U.'nun da polisleri fark edince kaçmaya çalışırken yakalandıkları belirtildi.

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        8'i tutuklu, 3'ü adli kontrolle serbest, 2'si firari

        Dosya kapsamında A.Ş., A.T.Y., E.K., M.P., M.M.K., M.A., T.G. ve U.C.Y. tutuklu bulunuyor. H.G., M.Y. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K.A. ve R.E. ise firari olarak belirtildi.

        13 şüpheli hakkında üç suçtan ceza talebi

        Savcılık, 13 şüphelinin "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. R.E. ve H.K.A. dışındaki 11 şüpheli hakkında ayrıca suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma suçundan ceza talep edildi.

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        Saldırıya ilişkin suçlar yönünden R.E.'nin diğer şüphelileri azmettirdiği iddia edilerek azmettiren olarak cezalandırılması istendi. Örgüt yöneticisi olduğu ileri sürülen H.K.A.'nın ise örgüt faaliyeti kapsamında işlenen aynı suçlardan fail olarak cezalandırılması talep edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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