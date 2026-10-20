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        Kepez'de Cumhuriyet coşkusu Manga konseriyle zirveye çıkacak

        Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında rock grubu Manga Dokumapark'ta konser verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Kepez'de Cumhuriyet coşkusu Manga konseriyle zirveye çıkacak

        Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında rock grubu Manga Dokumapark’ta konser verecek.

        Kepez Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü konser ve etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet coşkusunu kentin dört bir yanına yaymayı hedefleyen Kepez Belediyesi, Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Manga’yı Antalyalılarla buluşturacak. 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Dokumapark’ta gerçekleştirilecek konserde Manga’nın sevilen şarkılarıyla renklenecek. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Cumhuriyet Bayramı’nın milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık iradesini simgeleyen en önemli günlerden biri olduğunu belirterek "Cumhuriyetimizin ışığında, birlik ve beraberlik içinde bu anlamlı günü coşkuyla kutlamak üzere tüm halkımızı Dokumapark’a bekliyoruz" dedi.

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