Oto galeriye silahlı saldırıda 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı; talimat yurt dışından

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, oto galeriye silahlı saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, saldırı talimatının yurt dışındaki bir suç örgütü yöneticisi tarafından verildiği ve eylemin önceden planlandığı kaydedildi.

Olay, 7 Haziran'da saat 15.30 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi'nde meydana geldi. Şapkalı ve yüzü kapalı şüpheli, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarında 3 mermi çekirdeği bulundu. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kaçış anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının şüphelisi E.K., olaydan 15 gün sonra, Kepez ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 8'i tutuklu, 2'si firari, 3'ü adli kontrolle serbest bırakılan toplam 13 sanık hakkında 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ceza istendi. Sanıklardan 11'ine ayrıca 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçlaması yöneltilirken, R.E. 'Azmettirme', H.K.A. ise 'Örgüt yöneticisi' sıfatıyla suçlardan sorumlu tutuldu.

YENİ NESİL SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil silahlı suç örgütlerinin, klasik mafya yapılanmalarından farklı olarak faaliyetlerini yurt dışından yönettikleri belirtildi. Bu yapıların sanal medya ve internet tabanlı iletişim uygulamalarından gençleri para ve lüks yaşam vaadiyle silahlı eylemlere yönlendirdiği, iş insanları ve işletmecilerden tehdit yoluyla haraç talep ettiği kaydedildi.

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SİLAHLI SALDIRININ TALİMATI YURT DIŞINDAN VERİLDİ

Silahlı saldırının, yurt dışındaki bir suç örgütü yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. İddianameye göre, R.E., Antalya'da silahlı eylem düzenlenmesi için U.C.Y.'ye talimat verdi. U.C.Y.'nin de cezaevinde kaldığı dönemde tanıştığı E.K. ve M.P. ile irtibata geçip, saldırının hazırlıklarını organize ettiği belirtildi. E.K. ile M.P.'nin saldırıdan bir gün önce Antalya'ya gelip, bir pansiyona giriş yaptığı kaydedildi. Pansiyona girişlerinden önce E.K.'nin banka hesabına 10 bin lira gönderildiği bilgisine yer verildi. Savcılık, şüphelilerin bu hazırlıklar kapsamında birlikte hareket ettiklerini değerlendirdi.

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İŞ YERİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

İddianameye göre; E.K., saldırı günü oto galeriye gitti. İş yerine ulaşan E.K.'nin, tanınmamak amacıyla kapüşon, şapka ve yüzünü kapatan poşu kullandığı belirtildi. Şüphelinin, ruhsatsız tabancayla iş yerinin girişindeki elektrikli araç şarj istasyonuna, vitrin camına olmak üzere toplam 2 el ateş ettiği, saldırı sonucunda şarj istasyonu ile camda hasar meydana geldiği kaydedildi. E.K.'nin saldırı sırasında tehdit içerikli sözler söylediği ve eylemi diğer elindeki cep telefonuyla kayda aldığı da iddianamede yer aldı. Şüphelinin, ateş açtıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı, kaçış güzergahında üzerindeki kıyafeti çıkardığı, ardından ormana gittiğinin tespit edildiği ve yakalandığı belirtildi.

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Oto galeri yetkilisi M.V.A. ise ifadesinde olay nedeniyle 180 bin TL zararının bulunduğunu ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Savcılık, iddianamede sanıkların üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.