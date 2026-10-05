Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Altın Portakal'da savaşın gölgesinde üretmeyi sürdüren sinemacılar için özel bölüm ayrıldı

        Altın Portakal'da savaşın gölgesinde üretmeyi sürdüren sinemacılar için özel bölüm ayrıldı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası programı kapsamında "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Altın Portakal'da savaşın gölgesinde üretmeyi sürdüren sinemacılar için özel bölüm ayrıldı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası programı kapsamında "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm sinemaseverlerle buluşacak.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Altın Portakal'ın uluslararası programı kapsamında yer alan özel bölüm, savaşın ve işgalin gölgesinde üretmeye devam eden sinemacılara ayrıldı.

        İran, Lübnan, Ukrayna ve Filistin yapımlarından oluşan seçki, ağır ve olağanüstü koşullarda sinemayı varoluş ve ifade alanı olarak görenlerin emeğini merkeze alıyor.

        "Kökler, Işık ve Kamera!" özel bölümünde yönetmenliğini Gleb Feldman'ın üstlendiği, Ukrayna yapımı, Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek "Another Day in the Metal Box", yönetmenliğini Babak Khajehpasha'nın üstlendiği, İran yapımı Fecr Film Festivali'nde En İyi Film, Oyunculuk ve Yönetmenlik dallarında Jüri Özel Ödülleri dahil toplam 5 Kristal Simurg Ödülü kazanan ve Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek "The Land of Angels", yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği, Filistin, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Katar ve Türkiye ortak yapımı, 38. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film (Tokyo Grand Prix) ödülünü kazanan ve 50. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin Gala seçkisinde yer alan TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmleri izleyicilerle buluşacak.

        REKLAM

        Yine özel bölümde Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek filmlerden, yönetmenliğini Shorouq Al-Aila'nın üstlendiği, Filistin yapımı "Gazawyat: Noor", yönetmenliğini Karim Lakzadeh'nin üstlendiği, İran yapımı Cannes ACID seçkisinde yer alan "Living Twice Dying Thrice" ile yönetmenliğini Amirali Navaee'nin üstlendiği, İran yapımı "Sunshine Express" sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Türkiye'de ilk gösterimini gerçekleştirecek filmlerden, yönetmenliğini Isabelle Mecattaf'ın üstlendiği, Lübnan ve Bulgaristan ortak yapımı "Not Scared, Just Sad", yönetmenliğini Marie-Rosa Osta'nın üstlendiği, Fransa, Romanya ve Lübnan ortak yapımı ve 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Kısa Film dalında "Altın Ayı" kazanan "Someday, A Child" ile yönetmenliğini Vahid Mazraeh'nin üstlendiği, İran yapımı Golden Grape Uluslararası Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ve Özel Mansiyon kazanan "Out of Tune" de festivalde yer alacak.

        REKLAM

        - İran yapımı "No Sight No Sound"un dünya gösterimi Antalya'da olacak

        Festivaldeki özel bölümde, yönetmenliğini Yazdan Tabrizi'nin üstlendiği İran yapımı "No Sight No Sound" filminin dünya gösterimi Antalya'da gerçekleştirilecek.

        Yönetmenliğini Ali Andarz'ın üstlendiği, İran yapımı 11. Jaffna Uluslararası Film Festivali seçkisinde yer alan "Hanieh", yönetmenliğini Dima El-Horr'un üstlendiği, Lübnan, Fransa ve Suudi Arabistan ortak yapımı "And the Fish Fly Above Our Heads" ve yönetmenliğini Mykola Zasieiev'in üstlendiği, Ukrayna ve Fransa ortak yapımı "Easter Day" filmi de Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        Hakem Yasin Kol için tutuklama talebi!
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        Arap Koalisyonu Yemen ordusunun harekatına destek sağladı
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        "Ben zaten zenginim koşmama gerek yok!"
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Yaşlı çift vahşet kurbanı!
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!
        Evde ölü bulundu, karısı gözaltına alındı!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        2 kişinin ölümüne sebep oldu, cipindeki hasarı sordu!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Rusya'da salgın endişesi
        Rusya'da salgın endişesi
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!

        Benzer Haberler

        Rus turistin bağışlanan böbrekleri Türk hastayı hayata bağladı
        Rus turistin bağışlanan böbrekleri Türk hastayı hayata bağladı
        Antalya'da ihtiyaç sahiplerinin evleri din görevlilerince boyanıyor
        Antalya'da ihtiyaç sahiplerinin evleri din görevlilerince boyanıyor
        Türkiye'nin uzay ekonomisi genç girişimcilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesi...
        Türkiye'nin uzay ekonomisi genç girişimcilerin fikirlerinin ürüne dönüşmesi...
        Japonya, Türkiye ile uzaydaki işbirliğini IAC 2026'da genişletmeye odakland...
        Japonya, Türkiye ile uzaydaki işbirliğini IAC 2026'da genişletmeye odakland...
        IAF Başkanı Gabriella Arrigo, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışı...
        IAF Başkanı Gabriella Arrigo, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışı...
        Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu:
        Bakan Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu: