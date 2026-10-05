Altın Portakal'da savaşın gölgesinde üretmeyi sürdüren sinemacılar için özel bölüm ayrıldı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin uluslararası programı kapsamında "Kökler, Işık ve Kamera!" başlıklı özel bölüm sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Altın Portakal'ın uluslararası programı kapsamında yer alan özel bölüm, savaşın ve işgalin gölgesinde üretmeye devam eden sinemacılara ayrıldı.

İran, Lübnan, Ukrayna ve Filistin yapımlarından oluşan seçki, ağır ve olağanüstü koşullarda sinemayı varoluş ve ifade alanı olarak görenlerin emeğini merkeze alıyor.

"Kökler, Işık ve Kamera!" özel bölümünde yönetmenliğini Gleb Feldman'ın üstlendiği, Ukrayna yapımı, Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek "Another Day in the Metal Box", yönetmenliğini Babak Khajehpasha'nın üstlendiği, İran yapımı Fecr Film Festivali'nde En İyi Film, Oyunculuk ve Yönetmenlik dallarında Jüri Özel Ödülleri dahil toplam 5 Kristal Simurg Ödülü kazanan ve Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek "The Land of Angels", yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği, Filistin, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Katar ve Türkiye ortak yapımı, 38. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film (Tokyo Grand Prix) ödülünü kazanan ve 50. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin Gala seçkisinde yer alan TRT ortak yapımı "Palestine 36" filmleri izleyicilerle buluşacak.

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Yine özel bölümde Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek filmlerden, yönetmenliğini Shorouq Al-Aila'nın üstlendiği, Filistin yapımı "Gazawyat: Noor", yönetmenliğini Karim Lakzadeh'nin üstlendiği, İran yapımı Cannes ACID seçkisinde yer alan "Living Twice Dying Thrice" ile yönetmenliğini Amirali Navaee'nin üstlendiği, İran yapımı "Sunshine Express" sanatseverlerle bir araya gelecek.

Türkiye'de ilk gösterimini gerçekleştirecek filmlerden, yönetmenliğini Isabelle Mecattaf'ın üstlendiği, Lübnan ve Bulgaristan ortak yapımı "Not Scared, Just Sad", yönetmenliğini Marie-Rosa Osta'nın üstlendiği, Fransa, Romanya ve Lübnan ortak yapımı ve 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Kısa Film dalında "Altın Ayı" kazanan "Someday, A Child" ile yönetmenliğini Vahid Mazraeh'nin üstlendiği, İran yapımı Golden Grape Uluslararası Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ve Özel Mansiyon kazanan "Out of Tune" de festivalde yer alacak.

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- İran yapımı "No Sight No Sound"un dünya gösterimi Antalya'da olacak

Festivaldeki özel bölümde, yönetmenliğini Yazdan Tabrizi'nin üstlendiği İran yapımı "No Sight No Sound" filminin dünya gösterimi Antalya'da gerçekleştirilecek.

Yönetmenliğini Ali Andarz'ın üstlendiği, İran yapımı 11. Jaffna Uluslararası Film Festivali seçkisinde yer alan "Hanieh", yönetmenliğini Dima El-Horr'un üstlendiği, Lübnan, Fransa ve Suudi Arabistan ortak yapımı "And the Fish Fly Above Our Heads" ve yönetmenliğini Mykola Zasieiev'in üstlendiği, Ukrayna ve Fransa ortak yapımı "Easter Day" filmi de Türkiye'de ilk gösterimini Antalya'da gerçekleştirecek.