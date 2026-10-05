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        Rus turistin bağışlanan böbrekleri Türk hastayı hayata bağladı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da, tatil yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen Rus turistin bağışlanan 2 böbreği, 4 yıldır diyalize giren kadına nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Rus turistin bağışlanan böbrekleri Türk hastayı hayata bağladı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da, tatil yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen Rus turistin bağışlanan 2 böbreği, 4 yıldır diyalize giren kadına nakledildi.

        Rusya'dan Antalya'ya gelen kadın, tatil yaparken beyin kanaması geçirdi. Bir süre farklı hastanelerde tedavi gören turistin beyin ölümü gerçekleşti.

        Aile yakınları, turistin organlarını bağışlama kararı aldı. Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'nde yapılan bağışın ardından turistin cenazesi, hastanenin, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının ortak çalışması sonucu uçakla Rusya'ya götürüldü.

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        Nakil için hastaneye çağrılan diyaliz hastaları arasında dokular, Konya'da 23 senedir şeker hastası olan ve kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 4 yıldır diyalize giren 51 yaşındaki Nuran Demir'e uyumlu çıktı.

        Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve beraberindeki ekip, nadir yapılan bir ameliyatla Rus turistin bağışlanan iki böbreğini, daha faydalı olması amacıyla aynı hastaya nakletti.

        Yeniden yaşama tutunan Demir, AA muhabirine, yaşadığı rahatsızlık sonucu gittiği hastanede böbrek hastası olduğunu öğrendiğini, 4 yıldır zorlu diyaliz süreci yaşadığını söyledi.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinin böbrek nakli önerdiğini anlatan Demir, "Bağış çıkmadı, eşimin ısrarıyla Antalya'ya geldik, burada listeye alındık. Gece telefon çaldı, böbrek çıktığını söylediler. Saat 01.30'da yola çıkıp Antalya'ya geldik. Bir böbrek beklerken, iki böbrek çıktı. Bağışlayandan da nakli yapanlardan da Allah razı olsun. Kötü durumdaydım, yürüyemiyordum. Nakilden sonra hayatım değişti. Artık idrarımı yapabiliyorum, ayağa kalkabiliyorum, yürüyebiliyorum." diye konuştu.

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        Demir, organ bağışının milliyet fark etmeksizin çok önemli olduğunu ifade ederek, böbrek bağışının çıktığını öğrenince mutluluktan ağladıklarını belirtti. Demir, doktorlarının, "Artık 4 böbrekle yaşayacaksın." dediklerinde şaşırdığını dile getirdi.

        Nuran Demir'in eşi Recep Demir de her bağışın umut olduğunu vurgulayarak, "Buna vesile olunması gerçekten çok güzel. Diyalize giren küçücük hastalar var. Temennim bu bağışların artması." dedi.

        - "İki böbreği aynı hastaya nakletmemiz nadir bir operasyon"

        Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı da organ bağışından sonra hızlı bir sürecin başladığını, ailenin talebi üzerine Rus turistin cenazesinin Moskova'ya götürüldüğü anlattıa.

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        Tetkikler sonucu karaciğeri kullanamadıklarını dile getiren Aydınlı, şunları kaydetti:

        "Tahlil sonuçlarına göre, daha iyi çalışması için iki böbreğin bir hastaya takılmasını uygun bulduk. Nakil bekleyen hastamıza önerdik kabul etti. İki böbreği naklettik, gayet iyi çalışıyor, böbrek fonksiyonları oldukça iyi duruma geldi. İki böbreği vardı, ikisini de biz taktık. Dört böbreği var ama hepsi bir böbrek görevi görüyor. Diyalizden kurtuldu. Bir yabancı, ülkemize tatil için geliyor, organlarını bağışlayıp, Türk vatandaşını kurtarabiliyor. Bu çok değerli. Sonuçta, başka bir ülkenin vatandaşını kurtarıyor."

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        İki böbreğin aynı hastaya nakledilmesinin nadir yapılan operasyonlardan olduğuna dikkati çeken Aydınlı, bağışçının yaşı biraz büyük olunca bu yöntemi seçtiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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