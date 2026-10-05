7. Uluslararası Finike Suluboya Festivali sona erdi
Finike Belediyesi ev sahipliğinde 1-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası Finike Suluboya Festivali, farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.
Finike Belediyesi ev sahipliğinde 1-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası Finike Suluboya Festivali, farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.
Festival kapsamında Finike Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Şekerci Han'da atölye çalışmaları düzenlenirken, sanatçılar Finike'nin ve Akdeniz'in doğal güzelliklerini eserlerine yansıttı.
Uluslararası katılımın sağlandığı festival, sanat aracılığıyla kültürler arası etkileşime katkı sunarken, Finike'nin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına da olanak sağladı.
Festivalin kapanış programında konuşan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, farklı ülkelerden sanatçıları Finike'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Geyikçi, festivalin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.
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