7. Uluslararası Finike Suluboya Festivali sona erdi

Geyikçi, festivalin önümüzdeki yıllarda da sürdürülerek geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Uluslararası katılımın sağlandığı festival, sanat aracılığıyla kültürler arası etkileşime katkı sunarken, Finike'nin doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına da olanak sağladı.

Festival kapsamında Finike Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Şekerci Han'da atölye çalışmaları düzenlenirken, sanatçılar Finike'nin ve Akdeniz'in doğal güzelliklerini eserlerine yansıttı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.