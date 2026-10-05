ASELSAN, alçak Dünya yörüngesinde kullanılacak haberleşme uydu takımı GÖKBAĞI'nı görücüye çıkardı

ZEYNEP DUYAR - ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) kullanılacak haberleşme uydu takımı GÖKBAĞI'nı, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası camiaya tanıttı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Akyol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ASELSAN'ın bu etkinliğin ana sponsoru olduğunu söyledi.

Eskiden bilimsel başarıların göstergesi ve ülkelerin bilimsel alandaki yarışmalarının çıktısı olarak uzaya bakıldığını belirten Akyol, şimdi ise ekonomik, askeri ve kamu hizmetleri açısından uzaydan verilen hizmetlerin uluslararası literatürde adeta Türkiye'nin bağımsızlığının sembolü haline geldiğini vurguladı.

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Akyol, bu kapsamda ASELSAN'ın uzun yıllardır bu alana yatırım yaptığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada da bugüne kadar uzaya gönderilen sistemlerin bir kısmıyla yeni başladığımız, yeni geliştirdiğimiz ürünleri de sergiliyoruz. GÖKBAĞI Projemiz burada. Uydu, kendi tasarımıyla beraber ilk defa uluslararası arenaya çıkarılmış oldu. GÖKBAĞI, LEO yörüngede kullanılacak bir haberleşme uydu takımı. Çipten başlayarak tasarlıyoruz. İçindeki çiplerinin tasarımı da ASELSAN'a ait. Uydunun tamamını dizayn edip önümüzdeki birkaç yılda ilk uyduları fırlatmaya başlayacağız. Artık askeri haberleşme, kamu haberleşmesi, sivil servisler ve bütün sivil hizmetlerin yerde yapıldığı bir dünyadayız. Şimdi artık LEO, yörüngede çok daha efektif, çok daha verimli, çok daha hızlı bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız. Bu, önemli bir proje. Astralink, yabancılara kullandığımız isim, Türkiye'de GÖKBAĞI Projesi olarak devam ediyor."

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- "Uzaydaki bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bir proje"

Akyol, bunun dual-use (çift kullanımlı) sistem olduğu bilgisini vererek, birçok faaliyeti buradan destekleyebileceklerini dile getirdi.

Haberleşmeyi uzaya taşıdıklarını ve dijital çağda 5G'nin, 6G'nin konuşulduğu bir dönemde önemli avantajlar sağlayacak bir imkana kavuşacaklarını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"Bu, artık otonom sistemlerin çok yayıldığı, Türkiye için kamu hizmetlerinin hızlarının artırılması gereken bu dünyada önemli bir yetenek olacak. Adeta uzaydaki bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz bir proje. Bunların yanında yer hizmetleri için geliştirdiğimiz AESA tabanlı uydu alıcıları var. Bu da önemli bir teknoloji. Biz AESA radarını uzun yıllar yaptık, şimdi AESA tabanlı uydu alıcıları yaptık. Bununla anteni mekanik olarak hareket ettirmeden dijital olarak uyduyu takip etme ve daha efektif, daha verimli haberleşmeyi sağlama imkanımız var. Bu da uzun yıllar, yine çipten başlayarak tasarım teknolojisine kavuşmamızla oldu. Bunları da burada gösteriyoruz."

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- ⁠Göktürk-3'ün görev yükü de sergileniyor

Uzaydan yere kamerayla bakıldığında bulut gibi görüntüyü engelleyen bazı kısıtların olduğuna dikkati çeken Akyol, Göktürk-3 SAR uydusuyla artık bulut altında da görüntüleme yapabilecek yeteneği İHA'larda olduğu gibi uzaydaki uyduya da kazandırdıklarını, görev yükünün (payload) ilk gösterimini de IAC 2026'da yaptıklarını söyledi.

İnşa edilen ASELSAN Oğulbey Yerleşkesi'nin önemine dikkati çeken Akyol, orada uzayla ilgili faaliyetlerini genişletecek yatırımlar da yaptıklarını anlattı.

Akyol, uzayın birçok alanı etkileyen bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Yapay zekanın bugün uzayda geliştirilmesinden bahsediyoruz. Artık bütün bu gözetleme, haberleşme, navigasyon sistemlerinin uzayda yapılıp, proses edilip aşağıya sonucun indirildiği bir çağdan geçiyoruz. GÖKBAĞI Projesi, Türkiye'nin teknoloji alanındaki bağımsızlık hikayesini uzaya taşıyacak bir proje. Burada bütün dünyaya bunu göstermenin gururunu yaşıyoruz. Teknoloji geliştirmek, bu yeni teknolojileri dünyaya sunmak, bir taraftan da gençlerimizi motive ediyor. TEKNOFEST'ten buraya geldik. Orada binlerce gencimiz yine model uyduda yarıştılar, uydu yer istasyonu yarışması yaptık. Orada yarıştıkları konuların burada gerçeğini yapıyor olmak, zaten Türkiye için bir değer. TEKNOFEST Güneydoğu'da burada gördüğünüz sistemlerin yarışmaları vardı. Şimdi onları yapan, uzaya gönderen, kullanan bir ülke olmanın gururunu yaşıyoruz."

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Dünyanın en büyük uzay kongresi IAC 2026'da ana sponsor olarak dünyaya çok az ülkenin yaptığı ürünleri göstermenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Akyol, "Daha iyisini yapmak için de ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.