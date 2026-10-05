SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, IAC 2026'nın açılışında konuştu:

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye'nin, haberleşme uydularından 100'ü aşkın uydudan oluşacak Türk konumlama takımyıldızına kadar güçlü uzay altyapısı inşa ettiğini belirterek, "Haberleşmede, gözlemde, seyrüseferde ve yörüngeye erişimde tam bağımsızlık. Bağımsız navigasyon sistemimizi kurmaya ve uzayda tam bağımsızlığa ulaşmaya kararlıyız." dedi.

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