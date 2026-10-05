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        ASAT, "Mavi Su Verimliliği" belgesini aldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:58 Güncelleme:
        ASAT, "Mavi Su Verimliliği" belgesini aldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), "Mavi Su Verimliliği Belgesi" almaya hak kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, Kentsel Su Verimliliği Sektörü – Yerel Yönetimler Kategorisinde "Mavi Su Verimliliği Belgesini" kazandı.

        Mavi Su Verimliliği Belgesi, su kullanımının izlenmesi ve kayıt altına alınması, mevcut durumun değerlendirilmesi, su verimliliği hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda çalışmaların planlanmasını içeren bir sistemin oluşturulmasını esas alıyor.

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        ASAT, içme ve kullanma suyu sistemlerinde kayıp ve kaçakların azaltılması, kentsel atıksuyun geri kazanım oranının artırılması ve mevcut su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Su verimliliğinin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması amacıyla sektörel ve bireysel ölçekte eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

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