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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ROKETSAN, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası işbirliklerine odaklandı

        ROKETSAN, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası işbirliklerine odaklandı

        MERT DAVUT - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC), uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, hem fırlatma hem de uydu konusunda işbirliği yapma isteğini defalarca dile getirdi. İnşallah bu kongrenin sonunda atılacak imzalarla çok değerli işbirliklerini hayata geçiririz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        ROKETSAN, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası işbirliklerine odaklandı

        MERT DAVUT - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC), uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, hem fırlatma hem de uydu konusunda işbirliği yapma isteğini defalarca dile getirdi. İnşallah bu kongrenin sonunda atılacak imzalarla çok değerli işbirliklerini hayata geçiririz." dedi.

        Anadolu Ajansının

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