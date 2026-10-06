ROKETSAN, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uluslararası işbirliklerine odaklandı

MERT DAVUT - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC), uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye, hem fırlatma hem de uydu konusunda işbirliği yapma isteğini defalarca dile getirdi. İnşallah bu kongrenin sonunda atılacak imzalarla çok değerli işbirliklerini hayata geçiririz." dedi.

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