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        "Yüzdeki ani asimetri inme gibi nörolojik rahatsızlıkların habercisi olabilir" uyarısı

        YİĞİTHAN YILDIZ - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ioannis Stasinopoulos, yüzde aniden ortaya çıkan asimetrinin inme gibi nörolojik rahatsızlıkların habercisi olabileceğini belirterek, yüzün bir tarafında hareket kaybı veya konuşma güçlüğü görülmesi halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:17 Güncelleme:
        "Yüzdeki ani asimetri inme gibi nörolojik rahatsızlıkların habercisi olabilir" uyarısı

        YİĞİTHAN YILDIZ - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ioannis Stasinopoulos, yüzde aniden ortaya çıkan asimetrinin inme gibi nörolojik rahatsızlıkların habercisi olabileceğini belirterek, yüzün bir tarafında hareket kaybı veya konuşma güçlüğü görülmesi halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görev yapan ve Antalya'da düzenlenen "A'dan Z'ye Estetik Zirvesi"ne katılan Stasinopoulos, AA muhabirine, yüz asimetrisinin genetik farklılıklar, nörolojik rahatsızlıklar, travmalar ve bazı viral enfeksiyonlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

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        Yüzün yapısal özelliklerinden kaynaklanan asimetri ile sinir sistemi kaynaklı asimetrilerin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkati çeken Stasinopoulos, yüz sinirinin işlevini yerine getirememesi durumunda çeşitli belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

        Stasinopoulos, "Yüz sinirinin işlev bozukluğu belirtileri olarak ağızdan salya akması ve göz yaşarması görülebilir. Ayrıca, kişi gülümsediğinde yüzünün bir tarafının düzgün hareket etmediği fark edilebilir." dedi.

        - Ani asimetride inme ihtimaline dikkat

        Yüz asimetrisinin aniden ortaya çıkması halinde öncelikle inme ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Stasinopoulos, erken müdahalenin doğru tanı konulması ve uygun tedavinin belirlenmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Stasinopoulos, şunları kaydetti:

        "Genellikle ilk endişemiz inmedir (serebral enfarktüs). Dolayısıyla bu tür bir sorunla karşılaştığımızda derhal hastaneye başvurulması gerekir. Böylece inmenin beyin kanamasından mı yoksa damar tıkanıklığından mı kaynaklandığını belirleyebiliriz. Belirtiler, çok erken tanı konulmasına yardımcı olan işaretlerdir."

        Yüz asimetrisine kol hareketlerinde güçlük, yürüme veya konuşma bozukluklarının eşlik etmesinin önemli uyarı işaretleri olduğunu anlatan Stasinopoulos, bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

        - Tedavide asimetrinin nedeni belirleyici

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        Stasinopoulos, yüz asimetrisinin tedavisinde altta yatan nedenin belirleyici olduğunu, kemik yapısından kaynaklanan asimetriler ile sinir hasarına bağlı gelişen durumlarda farklı tedavi yöntemlerinin uygulanabildiğini belirtti.

        "Bell felci" olarak bilinen yüz siniri felcinin erken belirtilerinin farklı uzmanlık alanlarından hekimler tarafından fark edilebildiğini dile getiren Stasinopoulos, ileri değerlendirmelerde nöroloji uzmanlarının önemli rol üstlendiğini kaydetti.

        Bazı hastalarda yüz hareketlerinin yeniden sağlanması amacıyla cerrahi yöntemlerin uygulanabildiğini ifade eden Stasinopoulos, sinirin işlevini yeniden kazanmasına ve yüz kaslarının hareketlerinin desteklenmesine yönelik girişimlerin hastanın durumuna göre değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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