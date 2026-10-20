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        Macar astronot Kapu, Dünya'yı uzaydan izlemenin keyifli olduğunu söyledi:

        SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Macar astronot Tibor Kapu, 2025'te gerçekleştirdiği uzay görevinde Dünya'yı uzaydan gözlemlemenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirterek, astronot olmayı hayal edenlere tutkularının peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Macar astronot Kapu, Dünya'yı uzaydan izlemenin keyifli olduğunu söyledi:

        SÜMEYYE DİLARA DİNÇER - Macar astronot Tibor Kapu, 2025'te gerçekleştirdiği uzay görevinde Dünya'yı uzaydan gözlemlemenin kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirterek, astronot olmayı hayal edenlere tutkularının peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Kapu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Çocukken savaş pilotu olmak istediğini söyleyen Kapu, babasının izinden giderek makine mühendisi olmak için başvuru yaptığını anlattı.

        Kapu, 10 yıl önce yüksek lisansını tamamladığını ve o dönemde roket endüstrisinin SpaceX gibi ticari şirketlerin de etkisiyle hızla büyüdüğü bir dönem olduğunu belirtti.

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        O dönemde uzaya ilgi duyduğunu aktaran Kapu, uzaya dair gelişmeleri hobi olarak takip ettiğini, 2019'da bir roket fırlatışını izlemeye gittiğini söyledi.

        Kapu, "Uzay dünyası beni büyüledi. 2021'de Macar hükümeti, Macaristan'ın uzay yolculuğu için astronot seçimi yapacağını duyurdu ve başvuru yapma fırsatı buldum." diye konuştu.

        247 kişinin arasından bir kişinin seçilmesinin iki buçuk yıl sürdüğünü belirten Kapu, "Sonunda seçilen kişi ben oldum, bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadesini kullandı.

        Kapu, en son uzay görevine 2025'te katıldığını aktararak, uzay görevini "inanılmaz" olarak tanımladı.

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        Astronot Kapu, uzaya fırlatılış esnasında hissettiklerini şöyle anlattı:

        "Fırlatmadan hemen sonra yaklaşık sekiz buçuk dakika boyunca koltuğunuza doğru itildiğinizi hissediyorsunuz. Her şey çok hızlı gerçekleşiyor. Ardından, yaklaşık 10 dakika civarında bir noktaya geliyorsunuz. Henüz uzayda yalnızca birkaç dakika geçirmiş oluyorsunuz. Yaklaşık onuncu dakikada pencerelerden içeriye çok parlak bir ışık süzülüyor. Başta bunun Güneş olduğunu düşündüm ama yanılmışım. Bu ışık güneş ışığının Dünya'ya yansımasıydı. Dünya'dan yansıyan ışık yüzümüze vuruyordu. Dünya'nın ne kadar parlak olduğunu fark etmek ve ardından ona baktığınızda ne kadar güzel ve renkli olduğunu görmek gerçekten muhteşem bir duyguydu."

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        - "Uzaydan gezegenimizi, evimizi izlemek benim için her zaman büyük keyif"

        Kimsenin kendini bu görüntüye hazırlayamayacağını anlatan Kapu, bir astronot olarak daha önce Dünya ile ilgili çok sayıda video ve fotoğraf gördüğünü ancak kendi gözleriyle görmenin tamamen farklı bir şey olduğunu dile getirdi.

        Kapu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken boş zamanı olduğunda Dünya'nın fotoğraflarını çekmenin keyifli, düşünülenden çok daha heyecan verici olduğunu söyledi.

        Her 90 dakikada bir Dünya çevresindeki turun tamamlandığını ve gezegenin tamamen farklı bir tarafında olduğunu söyleyen Kapu, "Heyecan verici, bulutları, adaları ve daha pek çok şeyi görüyorsunuz. Bu yüzden uzaydan gezegenimizi, evimizi izlemek benim için her zaman büyük keyifti." diye konuştu.

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        Kapu, astronot olma hayali kuranlar için tavsiyede bulunarak "Önemli olan, astronot olmak için başvurmadan önce kendi tutkularınızı keşfetmeniz, hayalinizi bulmanızdır. Bu hayal gerçekten herhangi bir şey olabilir ancak onu bulduğunuzda, o alanda giderek daha yüksek hedeflerin ve daha büyük hayallerin peşinden koşmaya başlarsınız." ifadelerini kullandı.

        Antalya'da düzenlenen kongrenin "harika" olduğunu belirten Kapu, çok sayıda kişinin onlarca standı ziyaret ettiğinin altını çizdi.

        Kapu, çok yoğun bir programı olduğunu aktararak, "Organizasyon da harikaydı. Bu yılki kongreye bu kadar çok emek ve zaman harcayan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten olağanüstü bir etkinlikti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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