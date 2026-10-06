Alanya'da inşaattan kablo çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan klima kablosu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan klima kablosu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Payallar Mahallesi'ndeki 8 katlı bir inşaattan yaklaşık 2 milyon lira değerinde klima kablosunun çalınması üzerine çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.
Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliğini belirledikleri şüpheli A.T'yi ikametinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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