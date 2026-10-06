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        Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki bir evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerinin çalışması sürerken, şüphe üzerine durdurulan bir motosiklette yapılan kontrolde, şase numarasının kazındığı ve aracın aynı olayda çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Sürücü E.G. (17) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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