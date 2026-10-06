Alanya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Jandarma ekiplerinin çalışması sürerken, şüphe üzerine durdurulan bir motosiklette yapılan kontrolde, şase numarasının kazındığı ve aracın aynı olayda çalınan motosiklet olduğu belirlendi. Sürücü E.G. (17) gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.