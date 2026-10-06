Alanya'da kuşları işkence yaparak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları işkence yaparak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları işkence yaparak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kuşların kafasını kopararak öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Y.T'yi Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.