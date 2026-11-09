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        7 yıl diyalize girdi, böbrek nakliyle yeniden çiftçiliğe döndü

        ANTALYA'da 2016 yılında nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı konulan çiftçi Beyazıt Tuğlu (50), 7 yıl diyalize girdikten sonra 2023 yılında kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Naklin ardından yeniden bahçesiyle ilgilenmeye başlayan Tuğlu, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        7 yıl diyalize girdi, böbrek nakliyle yeniden çiftçiliğe döndü

        ANTALYA'da 2016 yılında nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği tanısı konulan çiftçi Beyazıt Tuğlu (50), 7 yıl diyalize girdikten sonra 2023 yılında kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Naklin ardından yeniden bahçesiyle ilgilenmeye başlayan Tuğlu, organ bağışı çağrısında bulundu.

        Antalya'da yaşayan çiftçi Beyazıt Tuğlu, 2016 yılında nefes almakta güçlük çekmesi ve ayaklarında ağrı hissetmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği tanısı konulan Tuğlu, diyaliz tedavisi görmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde diyalize giren Tuğlu, halsizlik nedeniyle çiftçilik yapamaz hale geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurarak böbrek nakli için kayıt yaptıran Tuğlu, 7 yıllık bekleyişinde 6 kez nakil için çağrıldı ancak doku uyumu sağlanamadı. Tuğlu, 2023 yılında uygun böbreğin bulunmasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner ve ekibi tarafından kadavradan yapılan başarılı nakille sağlığına kavuştu. Naklin üzerinden geçen 3 yılda kontrollerini aksatmayan Tuğlu, yeniden bahçesiyle ilgilenmeye başladı.

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        'DİYALİZDEYKEN HİÇBİR İŞ YAPAMIYORDUM'

        İlk rahatsızlığının 2016 yılında başladığını belirten Beyazıt Tuğlu, “Nefes almakta zorlanıyor, ayaklarım ağrıyordu. Bunun üzerine hastaneye gittim. Doktorum böbreklerimin işlevini yerine getiremediğini ve diyalize girmem gerektiğini söyledi. 2016 yılında diyalize başladım. Diyalizdeyken hiçbir iş yapamıyordum. Çok halsiz düşüyordum. Diyalizden geldiğimde rahatsızlanıyor, yatıp dinlenmek zorunda kalıyordum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle hastaneye geldim ve nakil için kayıt yaptırdım. Tahlillerimiz yapıldı. Altı kez nakil için çağrıldım ancak doku uyumu sağlanmadı. Ardından bir telefon aldım ve 7'nci yılımda kadavradan böbrek nakli oldum" dedi.

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        'HERKESİN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA HASSAS OLMASINI İSTİYORUM'

        Naklin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Tuğlu, “Çok ağır işler yapmıyorum. Bunun için çok mutluyum. Bahçeme bakabiliyorum. Herkesin organ bağışı konusunda biraz daha hassas olmasını istiyorum. Böbrek, karaciğer ve kalp nakli bekleyen hastalar var. İnsanların organlarını bağışlamalarını isterim. Tüm hastalara şifalar diliyorum. Buradaki hocalarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        'HERHANGİ BİR ŞİKAYETİ YOK'

        Beyazıt Tuğlu'nun sağlıklı şekilde yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Arif Aslaner, “Kronik böbrek yetmezliği hastası olan Beyazıt Bey, 2023 yılında kadavradan böbrek nakli oldu. 3 yıldır da düzenli olarak kontrollerine geliyor. Herhangi bir şikayeti yok. Bizim hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organ bağışçısı olmasının ardından Beyazıt Bey nakil oldu. 3'üncü yılında da böbreğine ve sağlığına dikkat ederek hayatını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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