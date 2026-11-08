Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis mücadeleyi değerlendirdiler.

Maçta 6 net pozisyonları olduğunu söyleyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, “Maça aslında iyi başladık. Maçı 1-0 yapma anlamında bir, iki pozisyon da bulduk ama maalesef başaramadık. Sonrasında basit bir arkaya topla ilk golü yemiş olduk. Bu bizim antrenmanlarda çok çalıştığımız bir şeydi. Çalışıyoruz ama maçta maalesef yapamıyoruz. Bu şekilde ilk golü yemiş olduk. Bundan biraz sonra stoper yine çalıştığımız bir konuda öne çıkmaması gereken bir yerde öne çıktı ve 2-0 oldu. Sonrasında çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Gençlerbirliği maçından tamamen farklıydı. Çünkü o maçta 2-0 geriye düşünce takım tamamen pes etmişti. Bugün bunu yapmadık ve topla oynadık. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra takımı övüyor gibi gözükmek istemiyorum ama en azından oynamaya çalıştık ve 6 tane net pozisyonumuz vardı. Ligin en iyi takımlarından birine karşı bu kadar pozisyonu gole çeviremeyince tabii ki işiniz çok zor oluyor. Bu maçta yaptıklarımızın yarısını diğer maçlarda, diğer takımlara karşı yapmış olsaydık zaten bu durumda olmazdık diye düşünüyorum. Ama olan oldu. Ben bugün takımın performansından mutluyum. Futbol oynamaya çalışan bir takım vardı sahada. Sadece savunmaya çekilmedik büyük bir takıma karşı. Korku yoktu, uzun top oynama yoktu. Futbol oynamaya çalışan bir takım vardı. Zaten kazanmak için oynamanız gerektiğine inanıyorum. Pozisyona girmeniz gerektiğine inanıyorum. Pozisyonlara girdik, gole çeviremedik. Tabii ki böyle bir maçta gole çeviremeyince de maçı kazanmak imkansız oldu. Bugün mağlup olduk ama en azından bu şekilde mücadele ederek mağlup olmayı tercih ederim. Çünkü bugün pozisyona girdik, şut çektik, orta açtık, frikik, korner, her şeyi denedik gol atmak için. Trabzonspor'un baktığımızda 5 tane pozisyonu var. Bizim 6 tane pozisyonumuz var. Onlar 5 pozisyonun ikisini gole çevirirken biz 6 pozisyonda hiç gol bulamadık. Tabii ki bu sadece bir istatistik ama bu istatistik bizim ne kadar ürettiğimizi gösteriyor. Ama yine de başarılı olamadık" sözlerini sarf etti.

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'SORUMLULUKTAN KAÇACAK BİRİ DEĞİLİM'

Takımın son 5 maçta sadece 1 gol attığı hatırlatılan ve bunun sebepleri sorulan Pereira’ya istifa edip etmeyeceği de soruldu. Pereira, “İkinci soruyla başlayayım. Kontratımın sezon sonunda bittiğini biliyorsunuz. Ben sıralamada 5'inciyken uçmuyordum. Sıralamada 5, 6, 7 maç sonrasında daha ligin başındayken sıralamaya bakılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene bu haftaya baktığımızda 14 puanımız vardı. Şu anda 12 puanımız var. Küme düşme hattından 4 puan yukarıdayız. 10'uncu sırayla aramızda 3 puan var sıralamaya baktığımız zaman. Tabii ki mutlu olmayanlar varsa konuşabilirler benimle ama yüzde 100 iyi olmadığımızı kabul ediyorum. Ben başını öne eğip saklanacak, sorumluluktan kaçacak biri de değilim. Herhangi bir aksiyon istenirse konuşulabilir. İlk soruya dönmem gerekirse bugün 6-7 tane pozisyona girdik ve gol bulamadık. Hatta 2 tane topumuz kendi oyuncumuzdan döndü. Aslında birazcık bu eksikti bence bizde. Özgüvenimiz de biraz düşük ama toparlanıyor diye düşünüyorum. Çünkü önceki maçlardan daha iyiydik bu konuda bugün” dedi.

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THOMAS REIS: BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİMİZ BİR MAÇTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Her zamanki gibi çok mutluyuz aslında. Çünkü perşembe günü Freiburg karşısında çok zor bir maç oynadıktan sonra o maçtan sadece 50 saat sonra yine zor bir deplasmana gelebilmek, bu maçta da oynayabilmek çok kolay değildi. Başlangıçtan itibaren aslında iyi performans gösterdiğimiz bir maçtı bizim adımıza. Belki eksik kalan tek nokta ilk yarı itibariyle daha fazla gol atıp maçın fişini erken çekebilirdik. Maçı daha erken bitirebilirdik kendi adımıza. Ama onun dışında gayet iyi geçen bir maç olduğunu söyleyebilirim. 6'ncı galibiyetimiz arka arkaya. Yine gol yemeden kazandığımız bir maç. Dolayısıyla çok mutluyuz, gurur duyuyoruz takımımızla birlikte. Milli aramız var şu an. Milli arayla birlikte biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Ondan sonraki maçımız için yine çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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“ALDIĞIMIZ PUAN BELKİ ÇOK İYİ AMA ASLA YETMEYECEKTİR”

Trabzonspor’un oyunun kontrolünü elinde tuttuğuyla ilgili soru üzerine Thomas Reis, “Öncelikle evet bunun cevabını verebilmek kolay değil, zor bir cevap olacak belki ama bugün itibarıyla takımda gördüğüm şey şuydu; Savaşan bir takım gördüm ben. Benim için belki de en temel şey, en olması gereken şeylerden bir tanesi bu. Her zaman aynı mentalite ile çıkmalısınız. Bazen bunu yapabilmek çok kolay değil. Çünkü bazen yorgunluk sebebiyle çok fazla odaklanamıyorsunuz. Bazen konsantrasyon eksikliği yaşıyorsunuz. O da yorgunluktan kaynaklanıyor olabilir. Çok kolay değil çünkü arka arkaya birçok maça çıkabilmek ama bugün aslında iyi kontra atak fırsatları da bulduğumuzu düşünüyorum ben. Bu kontra ataklarda fazla dokunuş yaptık topa. Aslında fazla dokunuşlar yapmadan takım arkadaşlarımızı eğer bulabilseydik çok daha etkili bitirebilirdik. Ama genel itibariyle baktığınızda orta saha üzerine özellikle çok iyi pozisyonlar aldığımızı düşünüyorum ben. Rakibimiz bize karşı oynamaktan bugün çok da mutlu değildir diye tahmin ediyorum. Umuyorum milli ara sonrasında sakat oyuncularımızın bize geri dönmesiyle birlikte kadro kalitemiz çok daha iyi yükselecek. Kadro kalitemiz daha da yükseldikçe elbette üzerimize çalıştığımız şeyler olacak. Bunlar sizin de bahsettiğiniz gibi final pasları olabilir, golü bulabilmek olabilir, belki bazen daha iyi savunma yapabilmek olabilir. Elbette oyun düzeni dönüşüyle birlikte daha fazla çalışma imkanı bulacağız. Açıkçası bugün bu sonuçların bu şekilde geleceğini biliyor olsaydım bu kadar başarı kazanacağımızı biliyor olsaydım belki bunun piyangosunu oynardım. Büyük ikramiyeyi de ben kazanırdım diye düşünüyorum. Şaka bir yana bunlar tabii ki elbette gelmeden önce düşündüğünüz şeyler ama gelmeden önce de zaten söylemiştim. Geldiğim gün de söylemiştim. Büyük oyuncular, çok büyük isimler var burada. Çok kaliteli isimler var. Büyük de tecrübe var. Ama kendimi tekrar edeceğim belki ama şunu tekrar belirtmek durumundayım; Kalite tek başına asla yeterli olan bir şey değil. Kalitenin yanına sıkı çalışmayı, en iyi mücadeleyi göstermeyi de eklemeniz gerekir. Çünkü kaliteli oyuncularımız var. Bu mentaliteyi de göstermek durumundalar. Hücumda da bize yardımcı olmak durumundalar. Onlar da bunları yapıyorlar aslında. Ama her maçta en iyi çözümleri, en doğru çözümleri bulmak durumundayız. Biz de bunu yapmayı, yapmaya çalışıyoruz oyuncularımızla birlikte. Ancak bir durum daha var. Bu duruma karşı asla gözlerimizi kapatmamalıyız. Görmezden gelmemeliyiz. Çünkü birkaç durumda sıkıntı yaşadığımız durumlar da oldu bu maçta. Elbette bunun üzerine çalışacağız. Ama sizin de yine belirttiğiniz gibi 6 maçta kazandığımız 18 puan var. Şu an eğer yanılmıyorsam 25 puandayız. 25 puanı değerlendirecek olursak eğer 25 puan belki ligde kalmak için yeterli puan. Ama buranın hedefini biliyorsunuz. Bu kulübün hedeflerini, ulaşmak istediği yerleri biliyorsunuz. En tepede olmak durumunda. Şu an 2'nci sıradayız ve daha üstler için de savaşmak için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu aldığımız puan belki çok iyi ama asla yetmeyecektir. Bunun devamını getirmemiz gerekir. Belki benim sözlerimin yanlış anlaşılması üzerine ya da kendimi yanlış ifade etmem dolayısıyla şu yanlış anlamın da önüne geçmek istiyorum. Burada tabii ki daha önceki hocamıza da bir şeyler söylemek gerekir. Çünkü bütün puanları ben almadım. Önceki hocamızın da aldığı puanlar var. Elbette o sayede belki aslında iyi başlangıç yapabilmek mümkün oldu. Bu sözlerimin de tam anlamıyla daha iyi anlaşılabilmesi için, önce, önceki hocamız adına da bunları söylemek istiyorum” diye konuştu.

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'TARAFTARLARIMIZ BİZİM ADIMIZA HER ZAMAN İTİCİ BİR GÜÇ OLUYORLAR'

Trabzonspor taraftarının iç ve dış sahada takımın yanında olduğu ve camiaya ne gibi mesajı olduğu sorulan Reis, “Çok müteşekkirim kendilerine. Takımımız da onlara bütün destekleri için gerçekten çok teşekkür ediyor. Trabzon, Alanya birbirine çok uzak şehirler. Buraya gelmesi çok kolay değil. Taraftarlarımız bizim adımıza her zaman itici bir güç oluyorlar. Her zaman destek veriyorlar. İç saha maçlarında taraftarlarımızın önünde o destekle birlikte oynamak gerçekten harika hissettiriyor. Harika bir destek oluyor. Destekleri için de taraftarlarımıza yine ayrıca dediğim gibi teşekkür etmek istiyorum. Bizim de bazen taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekir. Bu hediye de 3 puan hediyesi oluyor genelde. Onları 3 puanla uğurlayabilmek bizim adımıza çok önemli. Bu hediyeyi verebildiğimiz için de ayrıca mutluyuz. İç saha maçlarında taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var. Deplasmanda da her zaman ihtiyacımız var. Umuyorum ki bir sonraki oynayacağımız o zor maçta, iç saha maçında yine taraftarlarımızın desteğiyle birlikte gerçekten iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum ben” ifadelerini kullandı.