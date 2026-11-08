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        Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: 0-2

        STAT: Alanya Oba

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

        CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek, (Dk. 76 Enes Keskin), Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang,(Dk. 76 İbrahim Kaya), Duarte, Arda Usluoğlu (Dk. 62 Omar Ben Ali)

        TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 69 Melih Kabasakal), Fabinho, Salah (Dk. 89 Metehan Mimaroğlu), Muçi (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Saviola, Onuachu (Dk. 89 Ali Habeşoğlu)

        GOLLER: Dk. 17 Pina, Dk. 20 Salah (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Aliti (Corendon Alanyaspor), Nwaiwu (Trabzonspor)

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

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        4'üncü dakikasında sol kanattan kullanılan kornerde Mohamed Salah sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında bulunan Nwaiwu kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

        17'nci dakikada Nwaiwu’nun gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Pina ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Yerden giden top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

        21'inci dakikada ceza sahasının birkaç adım gerisinde bulunan Mohamed Salah, Muçi’nin pasının ardından sol ayağının içiyle gelişine vurdu. Top yandan az farkla auta çıktı.

        22'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Cabral yerden ortaladı. Arka direkte boş durumda olan Onuachu’nun yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta gitti.

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        23'üncü dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu önünde bulan Ben Ali çok yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Kaleci Onana topu çıkardı.

        34'üncü dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Mohamed Salah, Muçi’nin pasının ardından Onuachu’dan seken topu kontrol ettikten sonra çalım atarak sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 0-2.

        Trabzonspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        90+2’nci dakikada sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Hadergjonaj ortayı yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Ben Ali’nin dokunduğu top yan direkten döndü. Daha sonra Aliti sol çaprazdan yakın mesafeden vurdu, top yandan auta çıktı.

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        Karşılaşma Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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