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        Kumluca Belediyespor, Avsallaspor'u mağlup etti

        Süper Amatör Ligi'nde Kumluca Belediyespor, sahasında 1971 Avsallarspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Kumluca Belediyespor, Avsallaspor'u mağlup etti

        Süper Amatör Ligi'nde Kumluca Belediyespor, sahasında 1971 Avsallarspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan maçta, Kumluca Belediyespor ilk yarıyı Enis Yazıcı'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında da atak futbolunu sürdüren kırmızı-beyazlılar, Enis Yazıcı, Enver Erşahin ve Hüseyin Çılgın'ın kaydettiği gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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