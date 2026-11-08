Kumluca Belediyespor, Avsallaspor'u mağlup etti
Süper Amatör Ligi'nde Kumluca Belediyespor, sahasında 1971 Avsallarspor'u 4-0 mağlup etti.
Giriş: 08.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
Süper Amatör Ligi'nde Kumluca Belediyespor, sahasında 1971 Avsallarspor'u 4-0 mağlup etti.
Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan maçta, Kumluca Belediyespor ilk yarıyı Enis Yazıcı'nın golüyle 1-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da atak futbolunu sürdüren kırmızı-beyazlılar, Enis Yazıcı, Enver Erşahin ve Hüseyin Çılgın'ın kaydettiği gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
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