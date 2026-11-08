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        COP31 öncesinde zirve alanında hareketlilik başladı

        Antalya'da yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) alanında, yerli ve yabancı katılımcıların gelmeye başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        COP31 öncesinde zirve alanında hareketlilik başladı

        Antalya'da yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) alanında, yerli ve yabancı katılımcıların gelmeye başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde farklı ülkelerden Antalya'ya gelen yerli ve yabancı temsilciler, akreditasyon işlemlerini yaptırmak için konferans alanına gelmeye başladı.

        Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirecek zirve için hazırlanan 1,1 milyon metrekarelik alanın giriş kapılarında yoğunluk oluştu.

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        Katılımcılar akreditasyon kartlarını alırken, konferans hazırlıkları da tamamlandı.

        Katılımcılar akreditasyon kartlarını aldıktan sonra zirve alanına gelerek oturumların gerçekleşeceği salonlar ile çeşitli temalardaki alanları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

        Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey konuğun katılacağı zirve dolayısıyla güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı.

        Zirvenin yapılacağı alana gelenler polisler tarafından kontrol edilirken, olası bir araç yoğunluğuna karşı da trafik denetimleri yapılıyor.

        - COP31'de katılımcıları ne bekliyor

        İlki 1995 yılında Berlin'de düzenlenen COP zirvelerinde, ülkeler iklim değişikliğiyle mücadeledeki ilerlemeleri değerlendiriyor, ortak çözüm yolları geliştiriyor ve küresel iklim politikalarına yön verecek kararlar alıyor.

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        Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31, diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulan "Geleceğin COP'u-Uygulama COP'u" yaklaşımıyla düzenlenecek. Konferansta, ürdürülebilir kalkınma ve iklim politikalarına ilişkin önemli başlıklar ele alınacak.

        Zirve kapsamında ülkeler arasında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak sorumluluk anlayışının geliştirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut, ölçülebilir uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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