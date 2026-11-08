Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da sona erdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası tamamlandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı etkinliğin final gününde Almanya temsilcisi RGC Hansa Rostock, İsveç'in FSBU Gothenburg takımını 9-7 yenerek şampiyon oldu.
Türk takımlarından 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü ise Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 17-9 yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.
Şampiyona, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
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