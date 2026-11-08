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        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da sona erdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası, Alanya'da sona erdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ülkeden 8 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Gençler Golbol Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Türkiye, Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç ve Danimarka'dan 8 takımın katıldığı etkinliğin final gününde Almanya temsilcisi RGC Hansa Rostock, İsveç'in FSBU Gothenburg takımını 9-7 yenerek şampiyon oldu.

        Türk takımlarından 6 Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü ise Isparta Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 17-9 yenerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.

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        Şampiyona, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

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