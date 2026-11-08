Cami tuvaletinde mahsur kaldı

Antalya'nın Serik ilçesinde vakit namazının ardından girdiği cami tuvaletinin kapısı üzerine kilitlenen vatandaş, cami imamının çağrılıp kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkabildi.

Olay, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vakit namazını kıldıktan sonra lavaboya giren Abdurrahman Uyar, bir süre sonra kapının kilitlenmesiyle içeride mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kapıyı açamayan Uyar, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bu sırada içeriden gelen sesleri ve kapıya vurulmasını duyan çevredeki vatandaşlar durumu cami imamına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Serik itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen cami imamı kapıyı açarak vatandaşın çıkmasını sağladı.

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Yaşadığı olayı anlatan Abdurrahman Uyar, "Namaz sonrası sıkışınca tuvalete koştum. Sonra baktım tuvalet kilitlenmiş. 112'yi aradım. Kapıya vurdum, o esnada komşular cami imamına haber verdi. İtfaiye de geldi. Bu şekilde kurtulduk" ifadelerini kullandı.