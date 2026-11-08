Zeytin Festivali'nde zeytinyağının antik taş yataklardan günümüze uzanan hikayesi anlatıldı
Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin ikinci günü tamamlandı. Festivalin ikinci gününde Saraçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel üretim programı, Manavgat'In binlerce yıllık zeytincilik kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu.
Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin ikinci günü tamamlandı. Festivalin ikinci gününde Saraçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen geleneksel üretim programı, Manavgat'In binlerce yıllık zeytincilik kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu.
Antik taş yataklarda geleneksel üretim
Saraçlı Mahallesi'nde düzenlenen programda katılımcılar, antik taş yataklarda yapılan taş sıkımını, zeytin kırma ve zeytinyağı pişirme geleneklerini yerinde deneyimledi. Yüzyıllardır aktarılan yöntemlerin canlandırıldığı etkinlikte, zeytinin tarladan sofraya uzanan yolculuğu tüm yönleriyle gözlemlendi. Üreticilerin emeği ve kadınların üretimdeki katkısı, programın en dikkat çekici unsurları arasında yer aldı.
İki gün boyunca zeytin kültürü hemşehrilerle buluştu
İki gün süren festival boyunca tadım etkinlikleri, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel üretim etkinlikleri düzenlendi. Farklı yaş gruplarından hemşehrilerin ilgiyle takip ettiği programlar, zeytin kültürünün geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.
Festival Atatürk Kültür Merkezi'nde sürüyor
Yerel üreticilerin zeytin ve zeytinyağı ürünlerini sundukları stantlar, hemşehrilere Manavgat'ın zeytin kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor. Festival, iki gün daha Atatürk Kültür Merkezi'nde devam edecek. Festival alanında kurulan stantlar, 9 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Festivale katkı sunan paydaşlara, üreticilere ve etkinliklerde bir araya gelen hemşehrilere teşekkürlerini ileten belediye yetkilileri, zeytin kültürünün yaşatılması yönündeki çalışmaların süreceğini belirtti.
Programa Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek ve eşi Hatice Çiçek ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle sakinleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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