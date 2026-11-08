COP31'de Finike portakalları "kokacak"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Finike ilçesindeki bahçelerden toplanan yaklaşık 10 ton portakalla, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında özel figürler hazırlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak COP31 için Finike'de portakal üreticileri de seferber oldu. Erkenci ürünlerde hasat döneminin başladığı bahçelerde toplanan coğrafi işaret tescilli portakallar, COP31'e hazırlandı. Üreticiler tarafından portakallardan çiçek, kalp, balık gibi özel figürler yapıldı.

Yaklaşık 10 ton portakalın kullanıldığı figürler, COP31'de liderlerin bulunacağı alana yerleştirilecek.

REKLAM

Ayrıca liderlere ve katılımcılara verilmek üzere kurutulmuş portakallar hazırlandı.

- Devlet başkanları için de hem kuru hem taze portakallar hazırlandı

Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, Finike portakalının aroması, tadı, lezzeti, kabuğunun ince oluşu gibi özellikleriyle yaklaşık 18 yıl önce coğrafi işaret ile tescillendiğini ve AB tescili için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Finike portakalının dünyaca tanınan bir ürün olduğunu belirten Soylu, marka değeri yüksek portakalı, dünyanın geleceğini şekillendirecek bir etkinlikte daha görünür kılmak istediklerini ve bu nedenle özel bir hazırlık yaptıklarını belirtti.

REKLAM

Portakallardan sanat eseri oluşturduklarını dile getiren Soylu, yaklaşık 10 ton portakal kullanarak figürler hazırladıklarını kaydetti.

Portakalların tadıyla, heykellerin de görünüşleriyle dikkati çekeceğini anlatan Soylu, "Portakal heykelleriyle alanın belli kısımlarını donatacağız. Finike portakalımızın tanıtımı açısından etkili olacağını düşünüyoruz." dedi.

Soylu, COP31 alanını portakal kokularının saracağını ifade ederek, COP31'in unutulmayacak etkinliklerinden birine imza atacaklarını kaydetti.

Ayrıca organizasyonda 10 ton portakalı katılımcılara ikram edeceklerini bildiren Soylu, hem kuru hem taze portakal hazırladıklarını, bunların devlet başkanlarına sunulacağını kaydetti.

REKLAM

Portakalların yanında küçük karekodların olacağını aktaran Soylu, karekoda girildiğinde Finike portakalının özelliği, niteliği, cinsi, hangi şartlarda yetiştirildiği, hangi bölgeye ait olduğu ile ilgili tüm bilgiye ulaşılacağını sözlerine ekledi.