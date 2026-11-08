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        COP31'de Finike portakalları "kokacak"

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Finike ilçesindeki bahçelerden toplanan yaklaşık 10 ton portakalla, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında özel figürler hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        COP31'de Finike portakalları "kokacak"

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Finike ilçesindeki bahçelerden toplanan yaklaşık 10 ton portakalla, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında özel figürler hazırlandı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde yapılacak COP31 için Finike'de portakal üreticileri de seferber oldu. Erkenci ürünlerde hasat döneminin başladığı bahçelerde toplanan coğrafi işaret tescilli portakallar, COP31'e hazırlandı. Üreticiler tarafından portakallardan çiçek, kalp, balık gibi özel figürler yapıldı.

        Yaklaşık 10 ton portakalın kullanıldığı figürler, COP31'de liderlerin bulunacağı alana yerleştirilecek.

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        Ayrıca liderlere ve katılımcılara verilmek üzere kurutulmuş portakallar hazırlandı.

        - Devlet başkanları için de hem kuru hem taze portakallar hazırlandı

        Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, AA muhabirine, Finike portakalının aroması, tadı, lezzeti, kabuğunun ince oluşu gibi özellikleriyle yaklaşık 18 yıl önce coğrafi işaret ile tescillendiğini ve AB tescili için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Finike portakalının dünyaca tanınan bir ürün olduğunu belirten Soylu, marka değeri yüksek portakalı, dünyanın geleceğini şekillendirecek bir etkinlikte daha görünür kılmak istediklerini ve bu nedenle özel bir hazırlık yaptıklarını belirtti.

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        Portakallardan sanat eseri oluşturduklarını dile getiren Soylu, yaklaşık 10 ton portakal kullanarak figürler hazırladıklarını kaydetti.

        Portakalların tadıyla, heykellerin de görünüşleriyle dikkati çekeceğini anlatan Soylu, "Portakal heykelleriyle alanın belli kısımlarını donatacağız. Finike portakalımızın tanıtımı açısından etkili olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Soylu, COP31 alanını portakal kokularının saracağını ifade ederek, COP31'in unutulmayacak etkinliklerinden birine imza atacaklarını kaydetti.

        Ayrıca organizasyonda 10 ton portakalı katılımcılara ikram edeceklerini bildiren Soylu, hem kuru hem taze portakal hazırladıklarını, bunların devlet başkanlarına sunulacağını kaydetti.

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        Portakalların yanında küçük karekodların olacağını aktaran Soylu, karekoda girildiğinde Finike portakalının özelliği, niteliği, cinsi, hangi şartlarda yetiştirildiği, hangi bölgeye ait olduğu ile ilgili tüm bilgiye ulaşılacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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