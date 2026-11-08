Kepez Belediyesi'nden iş yeri yanan kardeşlere destek

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, geçtiğimiz günlerde iş yerlerinde çıkan yangın sonucu büyük mağduriyet yaşayan kardeşleri ziyaret ederek, "Kardeşlerimizin yanındayız. Ekmek teknelerini hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir yapı markette çıkan yangın, iş yerinde büyük hasara neden oldu. Yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan Metin ve Hasan Yıldız kardeşleri ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaşanan zor süreçte Yıldız kardeşleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek iş yerinin yeniden ayağa kaldırılması için üzerlerine düşen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Başkan Kocagöz, "Yaşanan bu talihsiz olay hepimizi üzdü. Çok şükür can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hiç üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır. Her zaman yanınızdayız. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Yangının çıkışına ilişkin yaşadıklarını anlatan iş yeri sahipleri Metin ve Hasan Yıldız kardeşler ise dükkanı kapatarak evlerine gitmelerinin üzerinden henüz 10 dakika bile geçmeden telefonla arandıklarını ve iş yerlerinin yandığı haberini aldıklarını belirttiler. Kısa sürede alevlerin tüm iş yerini sardığını ve müdahaleye fırsat bulamadıklarını ilettiler.