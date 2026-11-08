İklim değişikliğinin kıyı ve su altı kültür mirasına etkileri COP31'de anlatılacak

AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), iklim değişikliğinin kıyı ve su altındaki kültürel mirasa etkileri bilimsel çalışmalarla gündeme taşınacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerinin kıyılarda ve su altında bulunan arkeolojik eserlerde açıkça görüldüğünü söyledi.

Doğal afetlerin etkilerinin son yıllarda arttığına dikkati çeken Öniz, özellikle sığ sulardaki gemi batıkları ile antik liman ve mendireklerin fırtına, hortum ve sellerden zarar gördüğünü ifade etti.

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Öniz, "Suyun altındaki ve kıyıdaki arkeolojik değerler iklim değişikliğinden etkileniyor. 20 senedir bunu çok net gözlemliyoruz. Özellikle gemi batıkları sığ derinliklerdeyse ya da antik limanlar, mendirekler gibi kıyı yapıları söz konusuysa bunların tamamı fırtınalardan, artan hortumlardan ve sellerden açık şekilde etkileniyor." dedi.

- COP31'de kitap ve fotoğraf sergisiyle farkındalık oluşturulacak

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Su Altı Kültür Mirası Komisyonu olarak iklim değişikliğinin kıyı ve su altı kültür mirasına etkilerini anlatan kitap hazırladıklarını aktaran Öniz, kitabın AXA'nın desteğiyle basıldığını bildirdi.

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Kitabın COP31 kapsamında karar vericiler ve ziyaretçilerle buluşturulacağını belirten Öniz, şunları kaydetti:

"COP31'de özellikle Liderler Zirvesi'nin yapılacağı mavi bölgede bulunacak karar vericilere iklim değişikliğinin kültürel mirasa etkileriyle ilgili hazırladığımız kitabı paylaşacağız. Karekod aracılığıyla bütün COP31 ziyaretçileri kitabımıza ulaşabilecek. Ayrıca ICOMOS adına hazırladığımız kitapla ilgili bir oturum düzenleyeceğiz. Türk Kültür ve Miras Vakfı, üniversitemiz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun desteğiyle Azerbaycan, İtalya, İspanya ve Polonya'dan gelen meslektaşlarımızla konuyu değerlendireceğiz."

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COP31 alanında kurulacak stantlarda ziyaretçilere bilgi verileceğini ve kitabın dağıtılacağını anlatan Öniz, konunun görsel sunumlarla da aktarılacağını ifade etti.

Kitabın tanıtımının konferansın yan etkinlikleri kapsamında yapılacağını belirten Öniz, Dr. Ceyda Öztosun ile hazırladıkları makalede iklim değişikliğinin Türkiye, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki kültürel mirasa etkilerinin ele alındığını dile getirdi.

Öniz, Antalya Havalimanı'ndaki dijital panolarda gemi batıklarına ilişkin videoların gösterildiğini, 13 Kasım'da ise iç hatlar terminalinde iklim değişikliğinin su altı kültür mirasına etkilerini konu alan fotoğraf sergisi açılacağını sözlerine ekledi.