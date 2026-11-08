Aynı adı taşıdığı torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi

Serik'in Kırbaş Mahallesi'ndeki evli ve 1 çocuk annesi Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Isparta'da yaşayan babaanne Naime Tekin, torununun ölüm haberini alınca, aynı gün hayatını kaybetti. Babaanne ve torununun cenazeleri, bugün toprağa verilecek. Naime Tekin, Serik'teki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne Naime Tekin ise Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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