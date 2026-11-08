Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Aynı adı taşıdığı torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi

        Aynı adı taşıdığı torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesindeki torunu Naime Tekin'in (36) ölüm haberini alan Isparta'daki babaanne Naime Tekin (87) de aynı gün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Aynı adı taşıdığı torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesindeki torunu Naime Tekin'in (36) ölüm haberini alan Isparta'daki babaanne Naime Tekin (87) de aynı gün hayatını kaybetti.

        Serik'in Kırbaş Mahallesi'ndeki evli ve 1 çocuk annesi Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi. Isparta'da yaşayan babaanne Naime Tekin, torununun ölüm haberini alınca, aynı gün hayatını kaybetti. Babaanne ve torununun cenazeleri, bugün toprağa verilecek. Naime Tekin, Serik'teki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne Naime Tekin ise Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Antalya'da COP31 kapsamında kent genelinde etkinlikler düzenlenecek
        Antalya'da COP31 kapsamında kent genelinde etkinlikler düzenlenecek
        İklim değişikliğinin kıyı ve su altı kültür mirasına etkileri COP31'de anla...
        İklim değişikliğinin kıyı ve su altı kültür mirasına etkileri COP31'de anla...
        COP31'de Finike portakalları "kokacak"
        COP31'de Finike portakalları "kokacak"
        Kepez Belediyesi'nden iş yeri yanan kardeşlere destek
        Kepez Belediyesi'nden iş yeri yanan kardeşlere destek
        Antalya'nın meşhur tahinli piyazının sırrı üç kuşaktır korunuyor
        Antalya'nın meşhur tahinli piyazının sırrı üç kuşaktır korunuyor
        Bir bağışla hayata tutundular, şimdi başkalarına umut oluyorlar
        Bir bağışla hayata tutundular, şimdi başkalarına umut oluyorlar