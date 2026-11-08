Antalya'da COP31 kapsamında kent genelinde etkinlikler düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, COP31 kapsamında 920 Kasım tarihleri arasında konferans alanında düzenleyeceği 72 etkinliğin yanı sıra kentin farklı noktalarında konser, sergi, tiyatro, spor ve çevre etkinlikleri gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da, kültür, sanat ve çevre etkinlikleri kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Hıdırlık, Üç Kapılar, Saat Kulesi, Kaleiçi ve Yat Limanı başta olmak üzere birçok noktada etkinlikler düzenlenecek. Programla çevre bilincinin artırılması ve Antalya'nın kültürel zenginliklerinin tanıtılması hedefleniyor.

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Etkinlikler 9 Kasım'da başlayacak

Etkinliklerin ilk günü olan 9 Kasım Pazartesi günü Hıdırlık'ta 12.0017.00 saatleri arasında masa oyunları ve antrenör desteği sunulacak. Saat 17.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konser verecek. Saat Kulesi karşısında Napoliten eserler seslendirilirken, Karatay Medresesi'nde ney ve bendir dinletisi gerçekleştirilecek. Kaleiçi Yapıları Keşif Yürüyüşü ile Kartpostal Sergisi ve Söyleşisi de günün programında yer alacak.

Konserler, sergiler ve tiyatro gösterileri düzenlenecek

11 Kasım Çarşamba günü Hıdırlık'ta İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Korosu, Prof. Dr. Seval Köse şefliğinde konser verecek. Üç Kapılar'da Türk Sanat Müziği Orkestrası'nın SırtolarLongolar programı düzenlenecek. Kaleiçi Rögâr Kapakları Boyama etkinliği gerçekleştirilecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ise Afrikalı sanatçıların eserlerinden oluşan "Hayatta Kalma Çizgileri: Yaşamak, Uyum Sağlamak, Yarını Hayal Etmek" sergisi açılacak.

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12 Kasım Perşembe günü Hıdırlık'ta Bando ve Kent Orkestrası, Üç Kapılar'da Türk Halk Müziği İcra Heyeti ve Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak. Yat Limanı'nda Tiyatro Trio gösterisi ile "Liman Kenti Antalya" sergisi ziyaretçilerle buluşacak.

13 Kasım Cuma günü Hıdırlık'ta Antalya Klasik Gitar Topluluğu, Üç Kapılar'da Ritim Grubu ve Halk Oyunları Topluluğu gösteri sunacak. Saat Kulesi karşısında Suna Karakaya konseri gerçekleştirilecek.

14 Kasım Cumartesi günü ise Hıdırlık'ta Bando ve Kent Orkestrası, Üç Kapılar'da Napoliten eserler konseri düzenlenecek.

Deniz dibi temizliği ve bisiklet etkinliği yapılacak

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15 Kasım Pazar günü çevre etkinlikleri ön plana çıkacak. Yat Limanı'nda 10.0012.00 saatleri arasında deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirilecek. Antalya Bisiklet Grupları, saat 15.30'da Barbaros Çay Bahçesi karşısından hareket ederek Eski Stadyum tribünlerinin boyanması etkinliğine katılacak. Saat 16.00'da başlayacak etkinlikte Bando ve Kent Orkestrası da yer alacak. Aynı gün Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Yaşamak, Uyum Sağlamak, Yarını Hayal Etmek" başlıklı panel düzenlenecek. Üç Kapılar'da piyano resitali, Saat Kulesi karşısında ise Türk Halk Müziği ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirilecek.

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Müzik ve sanat etkinlikleri devam edecek

16 Kasım Pazartesi günü Hıdırlık'ta Zefir Trio, Üç Kapılar'da Melek Yıldız konser verecek. Saat Kulesi karşısında Türk Halk Müziği Orkestrası sahne alırken Eski Stadyum'da tribün boyama çalışması yapılacak.

17 Kasım Salı günü Hıdırlık'ta JAZZ Stops konseri, Üç Kapılar'da Çok Sesli Çocuk Korosu dinletisi gerçekleştirilecek. Eski Belediye Binası önünde ve tiyatro salonunda "Geçmişten Günümüze Antalya Sergisi" ve söyleşisi düzenlenecek. Program kapsamında Zefir Trio da konser verecek.

18 Kasım Çarşamba günü Hıdırlık'ta Türk Sanat Müziği Orkestrası'nın SırtolarLongolar konseri, Üç Kapılar'da Bando ve Kent Orkestrası konseri düzenlenecek. Eski Stadyum tribününde geri dönüşüm metallerinden heykel yapımı canlı performansı ve Suna Karakaya konseri gerçekleştirilecek.

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Etkinlikler 20 Kasım'da sona erecek

19 Kasım Perşembe günü Hıdırlık'ta SırtolarLongolar dinletisi, Üç Kapılar'da konservatuvar öğrencilerinin piyano resitali gerçekleştirilecek. Kent Araştırmaları ve Çevre İnovasyon Merkezi önünde "Duttan İpeğe" sergisi açılacak. Ardından Eylem Kozak, Gizem Akdemir ve Alaeddin Gençer'in müzik dinletisi sunulacak.

20 Kasım Cuma günü Hıdırlık'ta İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası'nın Suna Karakaya konseri, Üç Kapılar'da Antalya Klasik Gitar Topluluğu konseri düzenlenecek. Çevre İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek trio müzik dinletisiyle program tamamlanacak.