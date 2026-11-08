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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya COP31 Gençlik Evi'nin açılışını yaptı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya COP31 Gençlik Evi'nin açılışını yaptı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleceğe güçlü çevreyi, yemyeşil bir dünyayı gençlerle taşıyabileceklerini belirterek, "Gençlerimizle fikir alışverişleri yapıyoruz, onların projelerine destek veriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Antalya COP31 Gençlik Evi'nin açılışını yaptı:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleceğe güçlü çevreyi, yemyeşil bir dünyayı gençlerle taşıyabileceklerini belirterek, "Gençlerimizle fikir alışverişleri yapıyoruz, onların projelerine destek veriyoruz." dedi.

        Bakan Bak, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden, Vali Hulusi Şahin ve beraberindekiler, Antalya Millet Bahçesi içerisindeki "Antalya COP31 Gençlik Evi"nin açılışını yaptı.

        Bak, yeşilin içinde açılışını yaptıkları yeri, gençlerin evi gibi kullanmasını tavsiye ederek, ortak gençlik çalışmalarında kendilerine katkı sunan UNICEF'e teşekkür etti.

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        "İklim Taahhüt Alanına"na ilişkin beyanlarını yazan Bak ve Heijden, UNICEF Ergen Gelişimi ve Kalıtımı sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele katıldı.

        Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bak, Bakanlık olarak UNICEF'le beraber hem gençlerin yetişmeleri için hem çevreyle özellikle de dezavantajlı gruplara yönelik önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bak, Türkiye'ye gelen mültecilerin yerleştirilmesinde, eğitimlerinde, sosyal uyumlarında güzel projeler yaptıklarını anlattı.

        COP31'in 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacağını hatırlatan Bak, "Antalya bizim için çok önemli. Hem spor için hem spor turizmi hem ülkemizin turizm kapasitesi için önemli hem de kültür için gençler için çok önemli." diye konuştu.

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        Bak, üniversite öğrencilerinin Antalya'da Bakanlığın gençlik merkezlerini, öğrenci yurtlarını kullandığına dikkati çekerek, kentte çok ciddi yatırımlarının olduğunu, yeni inşaatların da devam ettiğini vurguladı.

        - "Ana konumuz tabii ki çevre"

        COP31 kapsamında farklı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin kente geldiğini bildiren Bak, şunları kaydetti:

        "591 gençlik merkezi faaliyette, yenileriyle beraber 600'ün üzerine çıkacak. Üniversitelerde 350'ye yakın gençlik noktalarımız var. Onlar da aktif şekilde kullanılıyor. 50'nin üzerinde gençlik kampımız var. Onlara yenilerini ilave ediyoruz ve böylelikle gençlerle beraber çok güzel projeler yapıyoruz. Tabii ana konumuz tabii ki çevre. Çevre kirliliğinden tutun temiz suya, dünyanın iklim değişimine, sıcaklıkların artmasına, sellere kadar pek çok şeyle karşılaşıyoruz."

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        Çevreyi çok iyi korumak gerektiğinin altını çizen Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak COP31'e de iyi hazırlandıklarını, gençlerle iklim, çevre üzerine güzel işler çıkardıklarını söyledi.

        Bak, Antalya COP31 Gençlik Evi'nin gençlerin sohbet edeceği, birlikte çay, kahve içeceği önemli bir buluşma noktası olacağına dikkati çekti.

        Birçok spor tesisinde güneş enerjisinden geri dönüşüm suyunun dönüştürülerek kullanılmasına kadar çevre duyarlılığına yönelik yatırımlar yaptıklarını anlatan Bak, "Yurtlarımızda, gençlik merkezlerimizde bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Çevre temizlikleri yapıyoruz. Kamplarımızda gençlerimizin çevre bilincini artırmayı, orman yangınlarını önlemek için cam ve plastiklerin dönüşümüne kadar pek çok alanda eğitimler veriyoruz." dedi.

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        Bak, COP31'e devlet başkanları, bakanlar, gençler başta olmak üzere yoğun katılım olacağına değinerek, "Geleceğe güçlü bir çevreyi, yemyeşil bir dünyayı, başarılı bir gençlikle beraber taşıyacağımıza inanıyoruz. Gençlerimizle fikir alışverişleri yapıyoruz, onların projelerine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

        Kitty van der Heijden ise binlerce insanın COP31 için Antalya'da olacağını, dünyanın dört bir yanından gençlerin de geleceğini kaydetti.

        Heijden, açılışını yaptıkları evde gençlerin tecrübe paylaşacağını söyledi.

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