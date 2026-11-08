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        İklim zirvesinin merkezinde deniz keyfi Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Antalya'da denize girdiler Antalya'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yarın başlayacak olan COP31 İklim Zirvesi öncesi kentte deniz keyfi yaşanıyor. Türkiyenin soğuk havayla mücadele ettiği günlerde hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 15 derece, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da kasım ayı olmasına rağmen vatandaşlar sıcak deniz suyunun keyfini çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
        İklim zirvesinin merkezinde deniz keyfi Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Antalya'da denize girdiler Antalya'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yarın başlayacak olan COP31 İklim Zirvesi öncesi kentte deniz keyfi yaşanıyor. Türkiyenin soğuk havayla mücadele ettiği günlerde hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 15 derece, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da kasım ayı olmasına rağmen vatandaşlar sıcak deniz suyunun keyfini çıkardı.

        Türkiye'nin birçok noktasında kış etkisini gösterirken, kasım ayı olmasına rağmen Antalya'da bazı vatandaşlar denize girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Antalya'da soğuk hava etkisini göstermeye başlarken hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düştü. Öğlen saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülürken, yaz aylarında adım atacak yer bulmakta güçlük çekilen Konyaaltı Sahili'nde ise deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde güneşlenirken bol bol fotoğraf çekindi.

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        Deniz suyu havadan daha sıcak

        Rüzgarın da etkili olduğu Antalya'da deniz suyunun hava sıcaklığından yüksek olduğunu gören bazı vatandaşlar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde sahilde güneşlenirken, kasım ayı olmasına rağmen bazı vatandaşların denize girdiği görüldü. İstanbul'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın COP31 Zirvesi nedeniyle düzenlediği gençlik kampı için Antalya'ya geldiğini belirten Siyabe Yıldırım, "İstanbul'da şu anda sonbahar başlamış durumda. Akdeniz'in incisi Antalya'da insanlar denize giriyor. Biz de bu güzel havanın kıymetini bilip geziyoruz. Hava gerçekten çok güzel" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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