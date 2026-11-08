COP31'in Antalya ekonomisine katkı sunması bekleniyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), kentte ekonomik hareketlilik oluşturması ve yeni yatırım fırsatları sunması bekleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, yaptığı açıklamada, COP31'in yalnızca iklim politikalarının ele alınacağı bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda ekonomi, enerji, teknoloji, finansman ve uluslararası ticaret açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.

COP31'in Antalya'nın uluslararası kongre ve organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de ortaya koyacağını belirten Akgül, konferansın ardından kentin yeni turizm ve yatırım fırsatları elde edebileceğini bildirdi.

REKLAM

Zirve kapsamında düzenlenecek İş Forumu'nun da uluslararası yatırımcılarla yeni iş bağlantıları kurulmasına imkan sağlayacağını aktaran Akgül, konferansın ekonomik etkisinin kalıcı yatırımlara ve yeni ihracat pazarlarına dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının ülkenin uluslararası konumu açısından çok değerli olduğuna dikkati çeken Akgül, "Antalya'nın bu büyük organizasyona ev sahipliği yapması ise şehrimiz açısından tarihi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirirsek COP31'in ekonomik etkisini birkaç haftalık hareketlilikten çıkarıp önümüzdeki yıllara yayılan kalıcı bir kazanca dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

- "Antalya'nın turizm altyapısına da katkı sağlayacak"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ise COP31'in yalnızca uluslararası bir iklim zirvesi olmadığını, kentin ekonomik potansiyelini, uluslararası tanıtım gücünü ve yatırım kapasitesini ortaya koyması açısından tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Zirvenin Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması, toplam ekonomik katma değerin ise 3-4 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Kacar, "Bu organizasyon, şehrimizin uluslararası ölçekte ne denli önemli bir merkez haline geldiğini göstermektedir." dedi.

REKLAM

COP31'in oluşturacağı hareketliliğin kalıcı yatırımlara, yeni ticari iş birliklerine ve sürdürülebilir kalkınma adımlarına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Kacar, organizasyonun Antalya'nın turizm altyapısına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Zirve kapsamında EXPO 2016 alanına yapılan yatırımların, ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve kalıcı yapıların kazandırılması, Antalya'nın uluslararası kongre, fuar ve organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini artıracağını belirten Kacar, yatırımların doğru değerlendirilmesiyle turizmin 12 aya yayılmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

Kacar, COP31'in şehrin uluslararası görünürlüğü açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

REKLAM

"Ayrıca yaklaşık 4 bin medya mensubuna hizmet verecek medya merkezi ve 300'ün üzerinde basın toplantısı planlanması, Antalya'nın dünya kamuoyundaki tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Bu büyük organizasyon, Antalya iş dünyası için de yeni pazarlara ulaşma, uluslararası yatırımcılarla buluşma ve ticari iş birlikleri geliştirme fırsatı sunmaktadır. Özellikle tarım, turizm, gıda, inşaat, enerji ve hizmet sektörlerindeki işletmelerimizin bu süreci etkin değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz."

Yeşil dönüşümün ekonomik rekabet açısından önemine değinen Kacar, Antalya'nın tarım, turizm ve hizmet sektörlerindeki potansiyelinin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, su kaynaklarının etkin kullanımı ve çevre dostu üretim modelleriyle desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.