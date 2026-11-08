Büyükşehir'den Fikriye ninenin ineklerine tırnak bakımı

Sonbahar dönemi tırnak bakım hizmeti için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunan 67 yaşındaki Fikriye ninenin ineklerinin tırnak kesimleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma vizyonuyla tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman veteriner kadrosu ile sunduğu ücretsiz tırnak bakım hizmeti ile büyükbaş hayvan üreticileri büyük bir zahmetten kurtuluyor. Aile işletmesi üreticilere ücretsiz sunulan hizmet ile hem hayvan sağlığı korunuyor hem de üreticilere iş gücü kolaylığı sağlanıyor. Bu kapsamda sonbahar dönemi tırnak bakım hizmetlerini sürdüren ekipler, Konyaaltı Hacısekililer Mahallesi'nde 67 yaşındaki Fikriye Gökay’ın ineğinin bakım ve kontrollerini yaptı.

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Hayvanlarımı çok severim

Konyaaltı Hacısekililer Mahallesi’nde yalnız yaşadığını ve hayvanları ile tek başına ilgilendiğini söyleyen Fikriye Gökay, "Bir ineğim bir de buzağısı var. İneğim yavruladıktan sonra ahırda bir süre sonra topallamaya başladı nedenini başta bilemedim sonradan öğrendim hayvan salınıp yayılmadığı için tırnağı uzuyor topallıyormuş. Sonra yakınlarıma söyledim onlarda Büyükşehir Belediyesi'ne haber vermişler. Sağ olsunlar hemen gelip kontrol ettiler ve tırnaklarını kesip yardımcı oldular. Ben makine ile olacağını bilmiyordum testere ile kesecekler zannediyordum nasıl kesecekler diyordum. Ama makine ile rahatça kestiler. Ben hayvanlarımı çok severim kendim kaç öğün yersem onları da beslerim" dedi.