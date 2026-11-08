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        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürdü

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde sergilerden sahne sanatlarına, söyleşilerden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk etkinliklerine kadar farklı programlarla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürdü

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde sergilerden sahne sanatlarına, söyleşilerden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk etkinliklerine kadar farklı programlarla devam etti.

        Sanatçı Süleyman Tabak'ın "Benden İçeri" sergisi, bireyin kendi benliğini ve varoluşunu keşfetme yolculuğunu renkler ve semboller aracılığıyla sanatseverlerle buluşturdu.

        Sanatçı Hasan Kıran'ın "Belleğin İzleri 2" sergisi ise ahşap baskı ve oyma teknikleriyle hazırlanan eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen "İz" sergisinde de insan hikayeleri, kültürel hafıza ve geçmişin günümüze bıraktığı etkiler ele alındı.

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        Festival kapsamında Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri, bale uyarlamasıyla sanatseverlerin karşısına çıktı. Orta Çağ şiirlerinden ve şarkılarından ilham alan eser, insan yaşamının farklı yönlerini, doğayı, aşkı ve kaderi güçlü ritmik yapısıyla sahneye taşıdı.

        Demre Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Antik Kent Anlatımı programında, Myra ve Andriake antik kentlerinde 17 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarından elde edilen bulgular değerlendirildi.

        "Kitapların İyileştirici Gücü: Gelişimsel Bibliyoterapi" etkinliğinde, kitapların bireysel gelişim, öz farkındalık ve psikolojik iyi oluş üzerindeki rolü ele alındı.

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        Haşim Süzme eşliğinde düzenlenen Ahşap Oyuncak Yapımı Atölyesi, çocukları ve yetişkinleri Anadolu'nun köklü oyuncakçılık geleneğiyle buluşturdu. Atölyede el yapımı oyuncakların üretim teknikleri, kullanılan malzemeler ve bu zanaatın tarihsel gelişimi katılımcılara aktarıldı.

        "Elsa Çocuk Müzikali", renkli karakterleri ve müzikli anlatımıyla sahnelendi. Elsa ve kardeşi Anna'nın arkadaşları Hans için hazırladıkları doğum günü sürprizinin beklenmedik bir maceraya dönüşmesini konu alan müzikal, dostluk ve iyilik temalarını işledi.

        Çocukların sevilen kahramanı "Arı Maya" da doğa sevgisi ve dayanışma temalarını ele alan hikayesiyle sahneye taşındı.

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        Düşler Atölyesi Drama Grubundan drama eğitmeni Zeliha Boyacı tarafından gerçekleştirilen İletişim Oyunları etkinliğinde çocuklar, beden dili, jest ve mimiklerin iletişimdeki rolünü eğlenceli uygulamalarla keşfetti. Duygu kartları ve canlandırmalardan yararlanılan etkinlikte çocukların empati kurmasına, kendilerini ifade etmesine ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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