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        Antalya'da COP31 kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlamasına gidildi

        Antalya'da yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlaması getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Antalya'da COP31 kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlamasına gidildi

        Antalya'da yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bazı güzergahlarda motosiklet ve bisiklet kısıtlaması getirildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, COP31 kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet ve benzeri araçların kullanımına getirilen kısıtlamanın 9-13 Kasım olarak düzeltildiği belirtildi.

        Bu kararın, motosikletli sürücülerin mağdur olmaması ve trafik tedbirlerinden fazla etkilenmemesi için alındığı kaydedilen açıklamada, "D-400 kara yolu ve Serik Caddesi TEDAŞ Kavşağı ile Dikmen Kavşağı arası, Belek Turizm Yolu, Expo Bulvarı, Kral (Turizm) Yolu, Kumköy Kavşağı ile Kanuni Caddesi Kavşağı arasında sürücülerimizin trafik kısıtlamalarına uymaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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