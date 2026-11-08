Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 20'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Mohamed Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında bulunan Nwaiwu kafayı vururken top üstten auta gitti.
17. dakikada Nwaiwu’nun gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Pina ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01
22. dakikada Muçi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Mohamed Salah ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaparken kaleci Victor topu çeldi.
34. dakikada rakip yarı alanda Fabinho ile paslaşan Salah, ceza sahasına koşu yaptı. Muçi'nin ara pasında Onuachu'dan seken topu önünde bulan Salah, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 02
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek, Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang, Duarte, Arda Usluoğlu
Yedekler: Mert Furkan Bayram, İbrahim Kaya, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Hagi, Meschack, Emre Demir, Cedric, İzzet Çelik, Makouta
Teknik Direktör: Joao Pereira
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviola, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkacar, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Wagner Pina (dk. 17), Salah (dk 34) (Trabzonspor)
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