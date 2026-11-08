Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

34. dakikada rakip yarı alanda Fabinho ile paslaşan Salah, ceza sahasına koşu yaptı. Muçi'nin ara pasında Onuachu'dan seken topu önünde bulan Salah, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 02

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 20’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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