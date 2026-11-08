Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 76 Enes Keskin), Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 76 İbrahim Kaya), Ruan, Arda Usluoğlu (Dk. 62 Omar Ben Ali)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 69 Melih Kabasakal), Fabinho, Muçi (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Salah (Dk. 89 Metehan Mimaroğlu), Saviola, Onuachu (Dk. 89 Ali Habeşoğlu)
Goller: Dk. 17 Pina, Dk. 34 Salah (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 82 Aliti (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+4 Nwaiwu (Trabzonspor)
ANTALYA
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