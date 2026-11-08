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        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Trabzonspor'a 20 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Trabzonspor'a 20 mağlup oldu.

        Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

        59. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed Salah'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

        74. dakikada sol kanattan Cabral'ın ortasında arka direkte Onuachu’nun yakın mesafeden vuruşunda top yandan dışarı gitti.

        85. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu önünde bulan Ben Ali'nin yakın mesafeden şutunda kaleci Onana gole izin vermedi.

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

        Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Enes Keskin dk. 76), Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang (İbrahim Kaya dk. 76), Duarte, Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 62)

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        Yedekler: Mert Furkan Bayram, Hagi, Meschack, Emre Demir, Cedric, İzzet Çelik, Makouta

        Teknik Direktör: Joao Pereira

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savin, Cabral, Ozan Tufan (Melih Kabasakal dk. 69), Fabinho, Salah (Metehan Mimaroğlu dk. 89), Muçi (Mustafa Eskihellaç dk. 80), Saviola, Onuachu (Ali Habeşoğlu dk. 89)

        Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Umut Nayir, Cenk Özkacar,

        Teknik Direktör: Thomas Reis

        Goller: Wagner Pina (dk. 17), Salah (dk. 34) (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Aliti (Alanyaspor), Nwaiwu (Trabzonspor)

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