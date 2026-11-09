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        Alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı

        Antalya'da park halindeyken alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı

        Antalya'da park halindeyken alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı.

        Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı motosiklet Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince köpüklü su müdahalesi ile söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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