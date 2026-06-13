Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 9. Antalya Akra Caz Festivali'nde Kenny Garrett sahne aldı

        9. Antalya Akra Caz Festivali'nde Kenny Garrett sahne aldı

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali kapsamında Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 23:38 Güncelleme:
        9. Antalya Akra Caz Festivali'nde Kenny Garrett sahne aldı

        Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Akra Caz Festivali kapsamında Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett, sevenleriyle buluştu.

        Akra Hotels tarafından düzenlenen festival, Akdeniz ve Beydağları'nın manzarası eşliğinde Akra Antalya Otel'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

        Festival kapsamında, "Sounds From The Ancestors" projesiyle caz efsanesi Grammy ödüllü saksafon ustası Kenny Garrett sahne aldı.

        Çok sayıda müziksever, alanı doldurarak konseri izledi.

        Festival 20 Haziran'a kadar konserlerle devam edecek. Grammy ödüllü 4 sanatçıyı ağırlayan festival, çağdaş cazla funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

        Festivalin kapanışı piyanist ve besteci Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan özel repertuvarıyla 19 ve 20 Haziran'da gerçekleşecek. Bu konserlerde Say'a flütte Aslıhan And Say, vokalde Seda Kırankaya ve perküsyonda Aykut Köselerli eşlik edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor"
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Alanya'da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın edilecek
        Alanya'da çayda kaybolan genci arama çalışmalarına yarın edilecek
        Kumluca'da aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
        Kumluca'da aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu
        Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya...
        Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya...
        Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 36 tutuklama
        Antalya merkezli 27 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında 36 tutuklama
        Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan...
        Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan...
        Yağmura aldırmadan yüzmeye devam ettiler
        Yağmura aldırmadan yüzmeye devam ettiler