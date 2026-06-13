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        Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

        Okçulukta Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 3. ayağında altın madalya kazandı

        Okçulukta Antalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakalarında Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, 42 ülkeden 334 sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor.

        Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde Meksika ile karşılaştı.

        Rakibini mağlup eden milli takım, zirvenin sahibi oldu.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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