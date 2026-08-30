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        Akdağ'ın eteklerindeki Yeşilgöl yaz sıcaklarında doğaseverleri ağırlıyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Batı Toroslar'ın ikinci en yüksek zirvesi Akdağ'ın eteklerinde yer alan Yeşilgöl, doğal güzelliği ve serin havasıyla yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Akdağ'ın eteklerindeki Yeşilgöl yaz sıcaklarında doğaseverleri ağırlıyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde Batı Toroslar'ın ikinci en yüksek zirvesi Akdağ'ın eteklerinde yer alan Yeşilgöl, doğal güzelliği ve serin havasıyla yaz aylarında doğaseverlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

        Yaklaşık 1800 metre rakımda bulunan krater gölü, Akdağ'ın yamaçlarında eriyen kar sularıyla besleniyor.

        Yeşilin farklı tonlarını barındıran göl, yaklaşık 50 dekarlık alanıyla ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunuyor.

        Gölün suları aşağı doğru akarak Gömbe Ovası'na ulaşıyor. Kaynaktan gelen suyun bir bölümü Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerindeki bazı mahallelerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında, bir bölümü ise Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor.

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        Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerden bazıları Yeşilgöl'e günübirlik gelirken, bazıları da çadır kurarak bölgede geceyi geçiriyor.

        Öte yandan, geçmişte bazı kişilerin araçlarıyla göl kıyısına kadar ilerleyerek çim alanlara zarar vermesi üzerine bölgede önlem alındı. Araçların göle yaklaşmak için kullandığı güzergahlara taşlar yerleştirilerek araç geçişinin önüne geçildi.

        Doğal dokusuyla dikkati çeken Yeşilgöl, serin havası, manzarası ve çevresindeki bitki örtüsüyle ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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