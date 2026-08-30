Gökhan Tepe, 30. sanat yılını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Alanya'da kutladı

Tatilciler, hareketli, arabesk ve 90'lı yıllara damga vuran şarkılara eşlik etti.

Konserde 90'lı yılların sevilen şarkılarına ağırlık veren Tepe, kendi eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin sevilen arabesk parçalarını da seslendirdi.

Sanatçı arkadaşlarına verdiği şarkılardan oluşan koleksiyon albümünün stüdyo çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Tepe, projeyi sonbaharda dinleyicilerin beğenisine sunmayı planladığını kaydetti.

Okurcalar Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Tepe, konser öncesinde yaptığı açıklamada, bu yıl 30. yıla özel açık hava konserleri organize ettiklerini ve müzik yolculuğunun 30. yılında sevenleriyle bu özel projede buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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