GÜNCELLEME - Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, zeytinlik alana da sıçradı. Ekipler, 4 itfaiye aracı, 3 arasöz ve 2 su tankeri ile yangının çevredeki tarım arazilerine, seralara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da traktör ve çeşitli tarım araçlarıyla destek sağladı.

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Bazı zeytin ağaçları ve makilik alan yangında zarar gördü, boş olduğu öğrenilen bir konteyner de kullanılamaz hale geldi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.