Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri ANSET iddianamesinde 145 taşınmaz kaydı, para transferleri ve rüşvet iddiası

        ANSET iddianamesinde 145 taşınmaz kaydı, para transferleri ve rüşvet iddiası

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile yakınlarına ait 145 taşınmaz kaydı, açıklanamayan para transferleri ve rüşvet iddiaları yer aldı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren organizasyon şirketi sahibi İsa K., ihale karşılığında Tuncer'e ödeme yapılacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        ANSET iddianamesinde 145 taşınmaz kaydı, para transferleri ve rüşvet iddiası

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer ile yakınlarına ait 145 taşınmaz kaydı, açıklanamayan para transferleri ve rüşvet iddiaları yer aldı. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren organizasyon şirketi sahibi İsa K., ihale karşılığında Tuncer'e ödeme yapılacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini öne sürdü.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında olduğu 15'i tutuklu 55 sanığın yer aldığı ANSET soruşturmasında, belediye yöneticilerinin mal varlıkları ve ihale süreçlerindeki para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan araştırmada, Cansel Çevikol Tuncer ile annesi, eşi ve kayınvalidesinin 2020 yılı ve sonrasına ilişkin taşınmaz kayıtları incelendi. Kayıtlardan 68'inin aktif, 77'sinin pasif durumda olduğu belirlenirken, taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu tespitleri yapıldı. Dosyada, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerde Tuncer'in adının geçtiği rüşvet iddialarına da yer verildi.

        REKLAM

        ANNESİNİN 87, EŞİNİN 37 TAŞINMAZ KAYDI

        Soruşturma kapsamında 2020 yılı ve sonrasında edinilen mal varlıklarına yönelik yapılan tespitlerde, Cansel Çevikol Tuncer'in annesi N.Ç.'nin 87 taşınmaz kaydı olduğu belirlendi. Bu kayıtlardan 27'sinin aktif, 60'ının pasif durumda olduğu belirtildi. Tuncer'in soruşturma kapsamında tutuklanan eşi Volkan Tuncer'in ise aynı dönemde edinim tarihi bulunan 37 taşınmaz kaydının olduğu, bunlardan 23'ünün aktif, 14'ünün pasif durumda bulunduğu kaydedildi. Volkan Tuncer'in ayrıca 1'i aktif, 8'i eski kayıtlı olmak üzere toplam 9 araç kaydının bulunduğu tespit edildi.

        REKLAM

        Cansel Çevikol Tuncer'in kayınvalidesi N.T.'nin de 2020 yılı ve sonrasında edinim tarihi bulunan 18 taşınmaz kaydına ulaşıldı. Bunlardan 15'inin aktif, 3'ünün pasif durumda olduğu belirtildi. Cansel Çevikol Tuncer'in kendisine ait 3 aktif taşınmaz kaydıyla birlikte incelenen 4 kişinin toplam taşınmaz kayıt sayısının 145'e ulaştığı, bu kayıtların 68'inin aktif, 77'sinin pasif durumda bulunduğu kaydedildi. Tuncer ise bu edinimleri miras ve kendi birikimlerinden elde ettiklerini iddia etti.

        İddianameye ilişkin mal varlığı incelemesinde, taşınmazların edinimlerine yönelik para hareketleri de araştırıldı. Yapılan araştırmada, taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı belirtildi.

        REKLAM

        'İHALE KARŞILIĞINDA ÖDEME YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

        Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp ifade veren tutuklu organizasyon şirketi sahibi İsa K.'nin anlatımlarında tutuklu Mehmet Okan K.'nin yanında çalışan ve tutuklanmasının ardından işlerinin başına geçen İ.S.'nin kendisinden nakit istediğini belirtti. İ.S.'ye 170-180 bin TL verdiğini anlatan İsa K., parayı ne yapacağını sorduğunda Cansel Çevikol Tuncer'i kastederek, ihale karşılığında ödeme yapması gerektiğini söylediğini öne sürdü. İsa K. ayrıca 2024 yılının yaz aylarında Mehmet Okan K.'nin Aspendos Bulvarı'ndaki ofisinde bulunduğu sırada Mehmet Okan K.'nin bir telefon görüşmesinin ardından para dolu sırt çantasıyla geldiğini iddia etti. İsa K., paranın o yıl gerçekleştirilen hibrit otobüs ihalesini alan firma tarafından Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'e ihale karşılığında verilen rüşvet olduğunu ileri sürdü; Mehmet Okan K.'nin söz konusu parayı Muhittin Böcek'in ASAT'taki ofisine götüreceğini söylediğini aktardı.

        REKLAM

        ŞİRKETLER ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ DE İNCELENDİ

        Soruşturma kapsamında MASAK kayıtları ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verileri de incelendi. Araştırmada Mehmet Okan K., İsa K. ve bağlantılı şirketler arasında yoğun para transferleri bulunduğu belirlendi. İncelemelerde, bazı şirketlerin gerçekte mal veya hizmet alışverişi yapılmadığı halde fatura düzenleyerek para transferi gerçekleştirdiği yönünde tespitlere yer verildi.

        21 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15'i tutuklu 55 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Cansel Çevikol Tuncer'in, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık"
        Başkan Vekili Büşra Özdemir: "Antalya'da asfalt seferberliği başlattık"
        Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü
        Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle...
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejle...
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor
        Film Forum'da ilk kez "Yeşil Setler Mümkün Ödülleri" takdim edilecek
        Film Forum'da ilk kez "Yeşil Setler Mümkün Ödülleri" takdim edilecek
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı