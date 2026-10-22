63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

Antalya, bir kez daha Altın Portakal heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2431 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ‘DAİMA' temasıyla gerçekleştirilecek.

Antalya, bir kez daha sinemanın büyülü dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın usta isimlerini ve yeni yeteneklerini Antalya'da buluştururken kentin kültür ve sanat yaşamına da renk katacak. Festival, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişi ile başlayacak. Sinema dünyasının sevilen sanatçılarının yer alacağı kortej, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek. Sırasıyla Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Caddesi, Güllük, Selekler Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Valilik Binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar güzergahı üzerinden yapılacak kortej geçişi Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

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Kırmızı halı ve onur ödülleri

Festivalin açılış töreni ise 24 Ekim Cumartesi saat 19.30'da Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yapılacak. Altın Portakal coşkusuna ortak olmak isteyen Antalyalılar da ücretsiz olarak törene katılabilecek. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni saat 19.30'da başlayacak. Gecede usta oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü, yapımcı Abdurrahman Keskiner ve kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'e ise Emek Ödülü sunulacak. Festival kapsamında bu yıl Genç Başarı Ödülleri, tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas'a verilecek. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış töreniyle sinemaseverleri karşılayacak.