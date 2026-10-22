Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

        Antalya, bir kez daha Altın Portakal heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2431 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 'DAİMA' temasıyla gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:36 Güncelleme:
        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başlıyor

        Antalya, bir kez daha Altın Portakal heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2431 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ‘DAİMA' temasıyla gerçekleştirilecek.

        Antalya, bir kez daha sinemanın büyülü dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın usta isimlerini ve yeni yeteneklerini Antalya'da buluştururken kentin kültür ve sanat yaşamına da renk katacak. Festival, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişi ile başlayacak. Sinema dünyasının sevilen sanatçılarının yer alacağı kortej, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek. Sırasıyla Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Caddesi, Güllük, Selekler Çarşısı, Cumhuriyet Meydanı, Valilik Binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar güzergahı üzerinden yapılacak kortej geçişi Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

        REKLAM

        Kırmızı halı ve onur ödülleri

        Festivalin açılış töreni ise 24 Ekim Cumartesi saat 19.30'da Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yapılacak. Altın Portakal coşkusuna ortak olmak isteyen Antalyalılar da ücretsiz olarak törene katılabilecek. Altın Portakal Film Festivali'nin kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni saat 19.30'da başlayacak. Gecede usta oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü, yapımcı Abdurrahman Keskiner ve kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş'e ise Emek Ödülü sunulacak. Festival kapsamında bu yıl Genç Başarı Ödülleri, tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas'a verilecek. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Pınar Altuğ Atacan ve Emre Kınay'ın sunacağı açılış töreniyle sinemaseverleri karşılayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Film Forum'da ilk kez "Yeşil Setler Mümkün Ödülleri" takdim edilecek
        Film Forum'da ilk kez "Yeşil Setler Mümkün Ödülleri" takdim edilecek
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        ALTSO'da Mustafa Tuna dönemi resmen başladı
        Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer...
        Fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: Ekmeği 10 TL'ye düşürdü Diğer...
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
        Antalya'da araç ve 2 iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Dünya futbolunun genç yıldız adayları Antalya'da buluştu
        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den
        Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den