Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i Batı Akdeniz'den

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye genelinde 9,5 ayda yapılan 3,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'i, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB) gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 Ekim itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 3,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı.

Örtü altı tarımda lider kent konumundaki Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı BAİB, aynı dönemde 702 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik bir ihracat artışının olduğu bölgeden, yurt dışına 427 milyon dolarlık sebze, 258 milyon dolarlık meyve ve 17 milyon dolarlık narenciye gönderildi.

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Ürün bazında da 209 milyon dolarla biber ilk sırada yer aldı. Biberi 143 milyon dolarla domates, 96 milyon dolarla kiraz takip etti.

- Bölgenin yaş meyve ve sebze ihracatı hedefi 1 milyar dolar

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, AA muhabirine, Birlik olarak 1 Ocak-15 Ekim döneminde 2 milyar 342 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.

Bu rakamda en büyük payın yaş meyve ve sebze sektörünün olduğunu belirten Can, "Yaz sezonu bitmek üzere, örtü altı ihracatımız başlayacak. Gelecek ay itibarıyla ihracatımızın daha da artmasını bekliyoruz. Yaş meyve ve sebzede geçen yılı 752 milyon dolarla kapattık, bu yıl şu anda 702 milyon dolara ulaştık. Hedefimiz her şey yolunda giderse 1 milyar dolar rakamına ulaşmak." dedi.

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Yaş meyve ve sebze ihracatının yarısından fazlasını sebzenin oluşturduğuna işaret eden Can, ihracat şampiyonunun da biber olduğunu belirtti. Bu yıl biber satışlarının beklenenin üzerinde seyrettiğini dile getiren Can, her dönem ilk sırada yer alan domatesin, bu yıl ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Üçüncü sıradaki kirazda rekoltenin yüksek olduğunu aktaran Can, bunun ihracata olumlu yansıdığını kaydetti.

- Örtü altı üretim ihracatı olumlu etkiliyor

Mehmet Ali Can, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında Batı Akdeniz'in önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Özellikle Antalya'nın örtü altı tarımda çok iyi bir noktada olduğunu anlatan Can, şunları söyledi:

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"15 Ekim itibarıyla Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatı 3,3 milyar dolara ulaştı. BAİB'in yaptığı ihracat 702 milyon dolar. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 21'ini BAİB olarak biz yapıyoruz. Yaş sebze olarak baktığımızda Türkiye ihracatında biberde yüzde 70'lerde, domateste yüzde 40'larda bir payımız var. Örtü altı seracılığında Türkiye'nin başkentiyiz. Bu durumun bölge ekonomimize çok ciddi katkısı var. Üretimin burada olması ve özellikle Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya ihracatın bu bölgeden yapılıyor olması şehrimizin ekonomisine değer katmakta."