Jandarmadan Kepez'de uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kepez ilçesinde uyuşturucuyla mücadele yönelik bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, bin 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, ziynet eşyaları, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.